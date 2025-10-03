Microsoft počeo da isporučuje Windows 11 2025 ažuriranje

Microsoft je danas krenuo sa uvođenjem Windows 11 2025 verzije (poznate i kao Windows 11 25H2), ali bez većih novih funkcija. Umesto toga, radi se o svojevrsnom „enablement package“ paketu, koji donosi opcije već predstavljene u prethodnom 24H2 ažuriranju. Kompanija ovim potezom, čini se, želi da podstakne korisnike koji nisu instalirali novije verzije da pređu na aktuelne mogućnosti sistema.

Šta donosi novo ažuriranje

Iako ne donosi spektakularne funkcije, Microsoft ističe da Windows 11 2025 uključuje značajna unapređenja u detekciji bezbednosnih propusta tokom izgradnje i rada softvera, uz pomoć veštačke inteligencije koja podržava sigurnije kodiranje. Pored toga, sistem je sada „lakši“ jer su uklonjeni zastareli alati PowerShell 2.0 i WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line). Iako većini korisnika te opcije nisu značile mnogo, njihovo uklanjanje moglo bi zasmetati IT administratorima i naprednim korisnicima koji su se oslanjali na stare skripte.

Dinamika isporuke i buduće funkcije

Ažuriranje se, kao i obično, uvodi postepeno. Prvi talas obuhvata korisnike koji već imaju 24H2 verziju i uključenu opciju „Get the latest updates as soon as they’re available“ u Windows Update podešavanjima. Microsoft je prešao na češći ritam isporuke zakrpa i funkcija, pa se od Windows 11 25H2 verzije očekuje da tokom narednih meseci ipak donese i konkretne nove mogućnosti.

Izvor: Engadget