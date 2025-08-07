Microsoft pod lupom brazilskog antimonopolskog regulatora posle žalbe Operi

Brazilski antimonopolski organ CADE pokrenuo je istragu protiv Microsofta nekoliko dana nakon žalbe norveškog pregledača Opera zbog pritiska da se Edge automatski podesi kao podrazumevani pregledač na Windows uređajima.



CADE je otvorio administrativnu istragu

Opera je u žalbi podnetoj tvrdila da Microsoft preinstalira Edge kao podrazumevani pregledač na Windows uređajima. Time onemogućava konkurenciji da se ravnopravno takmiči.

Opera je imala 6,78% tržišta desktop pregledača u Brazilu u junu. Edge je imao 11,52%, a Google Chrome lider sa 75%.



CADE je otvorio administrativnu istragu. Microsoft ima rok do 15. avgusta da odgovori na tvrdnje Operi u vezi sa licencama za Windows, Microsoft 365 softver i Jumpstart program.



Jumpstart program omogućava korisnicima Microsofta da kreiraju autonomne AI agente za rutinske zadatke. To može pomoći kompaniji da unovči milijardarska ulaganja u AI. Slične alate imaju i druge velike tehnološke kompanije.

Izvor: Reuters