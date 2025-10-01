Microsoft pod pritiskom da produži besplatna bezbednosna ažuriranja za Windows 10 u većini Evrope

Regioni bez prijateljskih regulativa nisu tako srećni.





Još jedna pobeda za potrošače u EU

Microsoft je popustio u vezi sa ograničenjima koja je postavio za program Extended Security Updates (ESU) za Windows 10. Međutim, ovo se odnosi samo na Evropski ekonomski prostor (EEA), nakon žalbi jedne organizacije za zaštitu potrošača. Veliki faktor u ovoj priči je Digital Markets Act (DMA) Evropske unije. Zakon koji štiti od nezakonitog pakovanja softvera i ograničavanja izbora potrošača. Da kompanija nije popustila, te regulative mogle bi dovesti do istraga i visokih kazni.

„U Evropskom ekonomskom prostoru, vršimo izmene u procesu prijavljivanja kako bismo osigurali da zadovoljava lokalna očekivanja i pruža sigurno i pojednostavljeno iskustvo,“ rekao je portparol Microsofta za Windows Central. „Naš cilj je da podržimo korisnike i pružimo im opcije dok prelaze na Windows 11, uz neprekidan pristup ključnim bezbednosnim ažuriranjima.“

Ovaj potez proističe iz Microsoftovih odluka o budućnosti Windows 10. Početkom 2023. godine, kompanija je najavila da će podržavati samo ključna bezbednosna ažuriranja za ovaj operativni sistem do oktobra 2025.

Od tada je lansiran ESU program, koji omogućava korisnicima da za 30 dolara produže bezbednosna ažuriranja na godinu dana. Microsoft je takođe dodao nekoliko „besplatnih“ opcija. Prva je omogućavanje Windows cloud backup-a preko Microsoft naloga, što koristi OneDrive, a kada se premaši 5 GB besplatnog prostora, korisnik mora platiti dodatno. Druga opcija je trošenje 1.000 Microsoft Rewards poena, što ne poseduje svaki korisnik.

Organizacija za zaštitu potrošača Euroconsumers kritikovala je Microsoft u junu

„Ograničavanje bezbednosti znači ograničavanje životnog veka proizvoda,“. Ocenili su Microsoftove zahteve za Windows 10 kao „planirano zastarevanje“ – praksu namernog dizajniranja proizvoda sa ograničenim životnim vekom, što pogoduje prodaji, ali predstavlja dodatni trošak za potrošače.

Planirano zastarevanje je takođe termin koji bi mogao izazvati reakciju regulatora EU. Tehnološki giganti poput Microsofta, ako se dokaže da krše DMA, mogu biti kažnjeni do 10% godišnjeg globalnog prihoda.

Euroconsumers je naveo da Microsoft navodi korisnike ka dve opcije: „Kupite novi uređaj pre nego što budete spremni ili ostanite sa trenutnim i rizikujte povećanu ranjivost na bezbednosne pretnje.“ Organizacija je napomenula da 22% vlasnika PC-a u EU još uvek koristi Windows uređaje iz 2017. ili ranije, dok se 2018. često smatra granicom za kompatibilnost sa Windows 11, zbog tehničkih zahteva softvera.

Dok korisnici PC-a u EEA sada dobijaju dodatnu godinu, ostatak sveta nije toliko srećan. Ako još uvek koristite Windows 10, imate vremena do 14. oktobra da uradite jednu od tri stvari: nadogradite na Windows 11 (Microsoftova preporuka), platite 30 dolara, uključite Windows backup ili potrošite nagradne poene.

Izvor: Engadget