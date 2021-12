Microsoft podbacio u implementiranju Xbox igara kroz iOS App Store

Apple je prošle godine revidirao svoje smernice kako bi kompanije poput Microsoft-a i Google-a mogle učiniti svoje igre dostupnim na iOS-u. Oni to mogu učiniti samo tako što će svaku igru objaviti kao aplikaciju koju korisnici mogu da preuzmu.

Apple navodi da se Microsoft nije pridržavao iOS App Store pravilima

Šefica poslovnog razvoja Xbox-a Lori Wright iznela je predlog za Apple, koji bi omogućio Microsoft-u da postavi pojedinačne aplikacije za igre u iOS prodavnicu bez zauzimanja celog prostora za skladištenje. Wright je zamolila Apple da dozvoli Microsoft-u da stavi svoju tehnologiju striminga samo u aplikaciju Gaming Pass. To bi kompaniji dalo mogućnost da napravi same aplikacije za igre veličine oko 30 MB umesto 150 MB. Igre bi se emitovale sa udaljenih servera koje pokreću Xbox One i Xbox Series X procesori.

Iz Apple-a navode da se Microsoft-ov predlog nije pridržavao njegovih smernica za App Store, posebno kod zahteva da se koristi kupovina u aplikaciji za otključavanje dodatnih funkcija ili funkcionalnosti unutar aplikacije. Microsoft je negirao da su kupovine u aplikaciji uticale na Apple-ovo odbijanje. Na kraju, Microsoft je promenio fokus razvoja i dao korisnicima iOS-a pristup xCloud-u preko Safari-ja.

