Microsoft podseća da Internet Explorer odlazi

Microsoft je Windows korisnike podsetio da Internet Explorer 11 web pregledač konačno odlazi u penziju. Iz nekih Windows 10 verzija će otići već u junu, a na njegovo mesto će doći Microsoft Edge.

Kompanija je još u oktobru 2020. objavila da mu je definitivno kraj, ali će se završnica odvijati polako i oprezno. Sajtovi koji rade samo na Internet Explorer-u 11 već sada mogu da se otvore i preko Microsoft Edge u IE modu, koji može da se aktivira preko edge://settings/defaultbrowser, te ‘Allow sites to be reloaded in Internet Explorer’.

Microsoft je prošle godine objavio listu funkcija i aplikacija koje će biti onesposobljene sa verzijom Windows 11. Na spisku se našao i Internet Explorer, a kao zamena se preporučuje Microsoft Edge. Korisnicima kojima Explorer i dalje bude bio potreban za otvaranje starijih aplikacija moći će da koriste Microsoft Edge IE Mode funkciju, budući da može da otvara i zastarele softvere koje na novim pregledačima ne funkcionišu.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet