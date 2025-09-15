Microsoft podseća: Kraj podrške za Windows 10 je za mesec dana

Iz kompanije Microsoft su ponovo podsetili korisnike da će Windows 10 prestati da dobija podršku za mesec dana – 14. oktobra.

Nakon povlačenja verzije Windows 10, Microsoft više neće pružati bezbednosne zakrpe, niti tehničku pomoć za probleme koji utiču na bezbednost, stabilnost ili upotrebljivost sistema. „Dana 14. oktobra 2025. Windows 10, verzija 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education i IoT Enterprise izdanja) dostići će kraj servisiranja“, saopšteno je.

„Oktobarsko bezbednosno ažuriranje 2025. godine biće poslednje dostupno za ove verzije. Nakon tog datuma, uređaji na ovim verzijama više neće dobijati mesečna bezbednosna i preview ažuriranja sa zaštitama od najnovijih bezbednosnih pretnji“.

Microsoft savetuje korisnike koji žele da njihovi Windows 10 uređaji nastave da primaju ključne bezbednosne ispravke i zakrpe da nadograde podržane sisteme na Windows 11 ili da pređu na Windows 11 u oblaku preko Windows 365.

Korisnici Windows-a 10 mogu da odlože prelazak na Windows 11 prijavom u program Extended Security Updates (ESU), koji košta 30 dolara za pojedinačne korisnike i 61 dolar po uređaju godišnje za poslovne korisnike. Ovaj ESU program je besplatan za privatne korisnike koji koriste Microsoft Rewards poene za prijavu, ili su spremni da omoguće Windows Backup kako bi sinhronizovali svoje podatke u oblaku.

Virtuelne mašine sa Windows 10 i uređaji koji pristupaju Windows 11 Cloud PC-jevima putem Windows 365 takođe mogu da koriste ESU bez dodatnih troškova, što im omogućava da dobijaju bezbednosna ažuriranja bez dodatnih koraka.

Druga opcija je prelazak na Long-Term Servicing Channel (LTSC) izdanja, koja su posebno dizajnirana za specijalizovane uređaje (poput industrijske ili medicinske opreme) i nastavljaju da primaju ažuriranja i posle oktobra 2025.

Tako će Windows 10 Enterprise LTSC 2021 dostići kraj glavne podrške 12. januara 2027. godine (sa produženom podrškom za IoT Enterprise izdanje), dok Windows 10 Enterprise LTSC 2019 kraj produžene podrške dostiže dve godine kasnije, 9. januara 2029.

Za detalje o datumima završetka podrške za Windows izdanja, može da s ekoristi alat za pretragu Lifecycle Policy ili stranica Windows Lifecycle FAQ. Microsoft ima i listu svih proizvoda koji se ove godine povlače ili dostižu kraj podrške.

Prema podacima Statcounter Global Stats-a, Windows 11 je konačno prestigao Windows 10 po broju instalacija. Sada više od 53 odsto svih Windows sistema koristi Windows 11, u poređenju sa 42 odsto sa Windows 10. Prema istraživanju hardvera i softvera iz avgusta 2025. godine, 60,39 odsto gejmera koristi Windows 11, dok 35,08 odsto koristi Windows 10.