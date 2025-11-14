Microsoft popravio bag koji je blokirao besplatne bezbednosne zakrpe

Windows 10 je zvanično gotov od prošlog meseca, nešto više od decenije nakon prvog pojavljivanja. Ipak, ogromna popularnost naterala je Microsoft da ponudi između jedne i tri godine produženih bezbednosnih ažuriranja (ESU) za mnoge Windows 10 računare. Za pojedinačne korisnike, još godinu dana besplatnih zakrpa trebalo bi da bude lako dostupno.

Tako je bar u teoriji. Bag koji je najpre identifikovao Windows Latest, je sprečavao neke Windows 10 računare da se uspešno prijave u ESU program, čime su bili onemogućeni da preuzmu besplatna ažuriranja. Pošto se svaki Windows 10 računar mora ručno prijaviti u program, neispravan proces prijave značio je i – bez bezbednosnih zakrpa.

Da bi rešio problem, Microsoft je ove nedelje objavio ažuriranje za Windows 10 22H2 (KB5071959), koje i priznaje i ispravlja grešku „zbog koje čarobnjak za prijavu može da zakaže tokom procesa”. Ažuriranje se nudi svim Windows 10 računarima, bez obzira na to da li su u ESU programu, „pošto rešava problem koji je sprečavao pogođene korisnike da prime ključna bezbednosna ažuriranja”.

Nakon instalacije, proces prijave u ESU bi trebalo da radi kako je predviđeno. Većina budućih bezbednosnih i drugih ispravki za Windows 10 sada će zahtevati da budete upisani u ESU program.

Iako je dobro što ESU postoji kao opcija za one koji ne žele – ili ne mogu – da pređu na Windows 11 ili neki drugi operativni sistem, činjenica da se računari moraju ručno prijavljivati i dalje je frustrirajuća. Ali 2025. je, kako sam Microsoft kaže, „godina Windows 11 osvežavanja PC tržišta”, pa je sasvim moguće da će dodatna frikcija oko prijave (umesto automatskog produženja ažuriranja) podstaći hardverske i softverske nadogradnje.

Ako upišete svoj PC u ESU program, dobijate samo bezbednosne zakrpe do oktobra 2026. Poslovni korisnici, škole i drugi veliki klijenti moći će da plate drugu i treću godinu ažuriranja, ali te dodatne godine neće biti zvanično dostupne individualnim korisnicima.