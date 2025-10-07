PC Press specijal - IT u fabrikama
Microsoft popustio u EU pod pritiskom potrošačkih prava i DMA regulativa

Nemanja Momčilović

Microsoft je promenio uslove za produžene bezbednosne ispravke (Extended Security Updates – ESU) za Windows 10, ali samo za korisnike u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). Kompanija se povukla nakon žalbi organizacije Euroconsumers, a ključnu ulogu imale su i stroge odredbe EU Digital Markets Act-a (DMA) koje zabranjuju nezakonito vezivanje usluga i ograničavanje izbora potrošača.

Šta se promenilo?

U EEA korisnici sada mogu da pristupe ESU programu na transparentniji i jednostavniji način, bez dodatnih obaveznih “vezanih” usluga. Prethodno je Microsoft ESU povezivao sa:

  • OneDrive backup-om – što posle 5GB besplatne memorije zahteva dodatno plaćanje,
  • ili korišćenjem 1.000 Microsoft Rewards poena, što nije realno dostupno svima.
Euroconsumers je u junu označio ovakve uslove kao „planirano zastarevanje“ (planned obsolescence) – praksu namernog ograničavanja životnog veka proizvoda kako bi se potrošači primorali da kupe novu opremu ili plate dodatne servise.

Zašto baš u Evropi?

DMA zakon omogućava EU regulatorima da istražuju i kažnjavaju Big Tech kompanije koje narušavaju prava potrošača, a kazne mogu iznositi i do 10% globalnog godišnjeg prometa. Da Microsoft nije popustio, mogao se suočiti sa ozbiljnim finansijskim posledicama.

Kako kaže portparol kompanije:

„U Evropskom ekonomskom prostoru pravimo izmene u procesu prijave kako bismo ispunili lokalna očekivanja i obezbedili sigurno i jednostavno iskustvo za korisnike.“

Šira slika – Windows 10 i kraj podrške

  • Microsoft će zvanično prestati da podržava Windows 10 14. oktobra 2025.
  • ESU program omogućava produžetak bezbednosnih ažuriranja za dodatnu godinu uz naknadu od 30 dolara.
  • U Evropi korisnici sada imaju jasnije opcije bez dodatnih “skrivenih” troškova.
  • Van EU, korisnici su i dalje suočeni sa tri izbora:
    1. nadograditi na Windows 11 (ako hardver to podržava),
    2. platiti $30 za ESU,
    3. koristiti OneDrive ili Rewards poene.

Zašto ovo važi?

Prema podacima Euroconsumers, 22% korisnika u EU i dalje koristi PC uređaje iz 2017. godine ili starije – što znači da mnogi od njih uopšte ne mogu da pređu na Windows 11 zbog hardverskih ograničenja. Time bi ostali bez bezbednosnih ažuriranja i izloženi riziku, osim ako kupe novi računar.

