Microsoft potopio data centar u more

Microsoft je odlučio da potopi u more data centar kako bi testirao njegovu energetsku efikasnost. Reč je o “bojleru” u koji su spakovani kompjuteri, a planirano je da na dnu mora provedu pet godina. Podvodni kablovi će sprovoditi struju do ovih kompjutera i prenositi podatke i internet. I dok dno mora ima svoje prednosti, postoje i određena ograničenja.

Glavni razlog zašto se data centar potapa je ušteda energije usled prirodnog hlađenja. Očekuje se da će ledeno more delovati kao prirodni kuler, što će dovesti do velike uštede. To je potvrdio i Ben Cutler, koji je na čelu operacije nazvane Project Natick, dodajući da to nije jedini benefit:

Smatramo da je hlađenje mnogo bolje ispod vode nego na kopnu. Dodatno, kako u data centru nema ljudi, izbacili smo sav kiseonik i većinu vlage iz vazduha što će smanjiti koroziju koja je značajan problem u ovim centrima.

Potopljeni data centar ipak ima manu

Iako deluje kao savršeno rešenje koje štedi novac i produžava radni vek tehnike, postoje određeni ograničavajući faktori. Ukoliko dođe do nekog kvara, neće biti moguće popraviti kompjutere, iako se računa da su manje šanse za kvarom na dnu mora. Ipak, uštede postaju prilično nebitne ukoliko kompletan data centar bude neoperativan. Zbog toga je ovaj data centar prilično mali u odnosu na druge širom sveta. Reč je pre svega o eksperimentu koji će pokazati da li je ova ideja uopšte dobra.

Kad smo kod veličine centra, reč je od serveru koji je dovoljno velik da uskladišti pet miliona filmova. Ukoliko se ispostavi da je Project Natick uspešan, Microsoft planira da potopi još pet ovakvih bojlera sa kompjuterima. Data centar je potopljen kod Orknijskih ostrva, arhipelaga udaljenog 10 kilometara od obale Škotske, gde će narednih pet godina pokušati da dokaže da je vredan ulaganja. Vreme će pokazati da li je ovo potez za budućnost IT industrije, ili će završiti kao turistička atrakcija za ronioce.

Izvor: Microsoft

