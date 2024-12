Microsoft potvrdio da u Windows-u 11 24H2 postoji problem sa igrama

Microsoft je zvanično potvrdio ono što su igrači već uvideli – da Windows 11 24H2 ima problem sa nekim igrama. Najviše su pogođeni igrači koji koriste Auto HDR opciju. Problem se manifestuje u prikazu pogrešnih boja, a u nekim slučajevima igra se zamrzava ili pada.

Neki igrači su prijavili da njihove igre ostaju „zaglavljene“ u procesu učitavanja, ili da se gase odmah po startovanju. Ispostavilo se da ovaj bag nije vezan samo za igre – neki korisnici su prijavili probleme sa bojama i u Windows desktop-u.

Ispostavilo se da je za sve „kriva“ Auto HDR opcija, koja je predstavljena u Windows-u 11. Njen zadatak je da poboljša prikaz u igrama automatskim konvertovanjem standardnog dinamičkog ranga (SDR) u visoki dinamički rang (HDR). U normalnim slučajevima, ova opcija poboljšava prikaz u igrama bez obzira da li je HDR originalno podržan u njima, ali je očigledno da je nešto pogrešno urađeno u njenoj implementaciji u Windows 11 24H2.

Microsoft je objavio da je svestan problema i da aktivno radi na njegovom prevazilaženju. Do se to ne reši, gejmerima je savetovano da sačekaju sa nadogradnjom na Windows 11 24H2, ili ako su to već uradili, da privremeno isključe Auto HDR opciju.

Izvor: ExtremeTech

