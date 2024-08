Microsoft povećava limit veličine particije za FAT32 fajl sistem

Microsoft je (konačno) ispravio jedan od najstarijih problema koji se tiče formatiranja diska. U svom novom Windows 11 Insider Canary Preview Build-u, kompanija je povećala maksimalnu veličinu FAT32 particije sa 32 GB na 2 TB. Ova izmena dolazi 28 godina nakon postavljanja originalnog ograničenja, za koje je penzionisani Microsoft sistem inženjer Dejv Plamer (koji je postavio to ograničenje), mislio da će biti upotrebljeno samo za Windows NT 4.0.

FAT32 je zastareli fajl sistem i danas se retko koristi. Čak su i SD kartice, koje su ga najduže upotrebljavale, uglavnom prešle na exFAT. Uostalom, FAT32 ima i druga ograničenja, kao što je veličina fajla do 4 GB, što danas video fajlovi veoma često prevazilaze. Interesantno je da je ograničenje ukinuto samo ukoliko se particionisanje vrši iz komandne linije. Ukoliko za to upoterbite Windows GUI alatku, ograničenje u veličini particije od 32 GB i dalje stoji.

Plamer je pre nekoliko godina na svom YouTube kanalu objasnio zašto je odabrao veličinu particije od 32 GB. Kada je radio na tome sredinom devedesetih godina prošlog veka, mislio je da će to ograničenje biti kratkog veka i da će se sa svakom novom revizijom povećavati. Ispostavilo se da je neko „zaboravio“ na to i ono je ostalo do današnjeg dana. Ideja koja stoji iza ograničenja je sprečavanje trošenja prostora, posebno kada su male datoteke u pitanju. U to vreme to je bila opravdana odluka, ali danas je ograničenje odavno prevaziđeno i konačno je to neko primetio i ispravio.

Izvor: Engadget

