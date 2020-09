Microsoft predstavio novu alatku za borbu protiv deepfake sadržaja

Kompanija Microsoft predstavila je novu tehnologiju čija je svrha borba protiv proizvodnje deepfake sadržaja, a u pitanju je sistem koji analizira video i foto sadržaje u potrazi za manipulacijama.

U pitanju je Video Authenticator koji je obučavan tako da detektuje one medije kojima se manipulisalo. Kada su video sadržaji u pitanju ova alatka snimke analizira frejm po frejm, te izdvaja one koji su najviše modifikovani. Radi se o tome da je sve više onih sadržaja koji izgledaju legitimno, ali su u pitanju modifikovani snimci čiji je cilj da se obmane javnost. Istina je da deepfake i dalje najviše služi za zabavu, ali bi to uskoro moglo da se promeni.

Iako su pornografski sadržaji skrenuli pažnju mejnstrim javnosti, stručnjaci proučavaju i druge segmente u okviru kojih bi deepfake u budućnosti mogao da ostavi ozbiljne posledice. Ipak, definicija toga šta je deepfake neće biti korisna u slučaju sprečavanja neželjenih scenarija, pa se polako približavamo svetu u kojem nećemo moći da budemo sigurni u verodostojnost bilo kojeg audio-vizuelnog sadržaja, što će uticati na još veće nepoverenje u medije, sudove, te javne institucije.

Sposobnost kritičkog razmišljanja je i dalje najbolja mera protiv dezinformacija, lažnih vesti i deepfake sadržaja, ali sve više kompanija radi na alatima koji bi mogli da pomognu kada rasuđivanje popusti. Nova Microsoft alatka dolazi na vreme za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, što je važno, budući da je politika oblast u kojoj je manipulacija jedno od glavnih sredstava za pridobijanje birača.

