Microsoft predstavio pristupačan Surface Laptop Go

Microsoft je predstavio Surface Laptop Go, lakši i hardverski manje snažan laptop od standardne Surface serije uz pristupačniju cenu, sve u cilju da konkuriše MacBook Air-u. Poseduje displej od 12.4 inča, a težak je oko 1 kg. Prema rečima ljudi iz Microsoft-a, lakši je od Air-a, a cena će biti $549.

Simpatčni PC pokreće 10. generacija Intel Core i5 procesorea, a može biti nadograđen sa 16GB RAM-a i 256GB skaldišta. Iz cene i početne specifikacije, odmah se vidi da je namenjen deci, studentima i svakom drugom ko ne želi da potroši $1000 dolara za Laptop. Tastatura koja je ugrađena je punog hoda, a od dodataka ima i USB-C i USB-A konektore.

Pohvalno je što novi uređaj iako pristupačan ima smanjene ivice displeja, a ekran je povećan u odnosu na prošlogodišnje pristupačnije uređaje, poput Go 2 koji je imao displej od 10.5 inča. Međutim, na ovom uređaju nećete naći Windows Hello kameru – što je iznenađenje s obzirom da je Microsoft poslednjih godina puno promovisao tu bezbednosnu funkciju, koju je imao čak i pristupačniji Go 2. Surface Laptop Go je već u pretprodaji, a u prodaji će se naći od 13. oktobra.