Microsoft predstavlja svoj prvi AI generator slika razvijen u kompaniji

Novi MAI-Image-1 fokusiran je na fotorealizam.

MAI-Image-1

Microsoft nastavlja sa razvojem sopstvenih AI modela, smanjujući zavisnost od dugogodišnjeg partnerstva sa OpenAI. Kompanija je predstavila MAI-Image-1, svoj prvi interni model za generisanje slika. Prema objavi na blogu, MAI-Image-1 je posebno dobar u kreiranju fotorealističnih rezultata, sa prirodnim osvetljenjem i pejzažima. Trenutno se testira na LMArena platformi, a Microsoft planira da ga uskoro integriše u Copilot i Bing Image Creator.

Tokom leta, Microsoft je prvi put odvojio razvoj od OpenAI i predstavio svoje prve interne modele, MAI-Voice-1 i MAI-1-preview. Tada je Mustafa Suleyman, lider AI odeljenja, izjavio da kompanija ima „ogroman petogodišnji plan u koji kontinuirano ulaže“. Dosadašnji rezultati pokazuju stabilan tempo objavljivanja novih modela.

Izvor: Engadget