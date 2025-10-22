PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
News Technology 

Microsoft prelazi sa virtuelnih PC-ja na striming aplikacija

Tijana Barašević

Microsoft smatra da su virtuelni računari u oblaku ponekad previše zahtevni, pa je odlučio da ponudi – striming pojedinačnih aplikacija u okviru svoje usluge Windows 365.

PCPress.rs Image

Windows 365 Cloud Apps uvode jednostavniji pristup

Kompanija je najavila javnu probnu verziju Windows 365 Cloud Apps, servisa koji korisnicima tzv. Frontline Cloud PC-ja (virtuelnog računara koji mogu da koriste do tri osobe) omogućava da se pokrenu direktno u aplikaciji.

Bizit 2025

„Ovo je idealno za organizacije koje žele da pojednostave isporuku aplikacija, smanje troškove i modernizuju svoju infrastrukturu virtuelnih desktopa (VDI)“, objasnila je Serena Ženg, viši menadžer proizvoda u Microsoftu. Ona dodaje da se time omogućava pristup samo ključnim aplikacijama, poput Outlook-a ili Word-a, bez pokretanja kompletnog operativnog sistema.

Microsoft planira da vremenom proširi ovu ponudu i na druge aplikacije, posebno poslovne, koje IT administratori mogu lako i brzo da distribuiraju na veliki broj korisnika. Time se kompanija direktno suprotstavlja konkurentima poput Citrix-a i Omnisse, koji već dominiraju tržištem virtuelnih desktopa i aplikacionog striminga.

Pročitajte i:  Greška u Windows ažuriranjima – korisnici prijavljuju ozbiljne probleme

Sa druge strane, Omnissa je na svojoj godišnjoj konferenciji predstavila unapređeni App Volumes Manager, alat za upravljanje distribucijom aplikacija na krajnje uređaje, sada dostupan i za fizičke servere i PC-je. Kompanija je potvrdila i planirani ulazak u oblast serverskog menadžmenta.

Ove novine pokazuju da Omnissa veruje kako korisnici žele manje različitih alata za upravljanje fizičkim i virtuelnim računarima. Zato su pokrenuli i bezbednosni proizvod Workspace ONE Vulnerability Defense, koji skenira uređaje u potrazi za bezbednosnim problemima i obaveštava administratore koje mašine zahtevaju intervenciju. U skladu sa trendovima 2025. godine, planiraju i AI rešenja koja će automatski reagovati na bezbednosne analize i otklanjati ranjivosti.

Dodatno, kompanija se sve više udaljava od VMware-a, potvrđujući da će njeni proizvodi raditi i na Nutanix AHV hipervizoru, kao i na hyperconverged platformama, uz planove da podrži Platform9 OpenStack, Hyper-V i OpenShift.

Izvor: Theregister

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *