Microsoft prelazi sa virtuelnih PC-ja na striming aplikacija

Microsoft smatra da su virtuelni računari u oblaku ponekad previše zahtevni, pa je odlučio da ponudi – striming pojedinačnih aplikacija u okviru svoje usluge Windows 365.

Windows 365 Cloud Apps uvode jednostavniji pristup

Kompanija je najavila javnu probnu verziju Windows 365 Cloud Apps, servisa koji korisnicima tzv. Frontline Cloud PC-ja (virtuelnog računara koji mogu da koriste do tri osobe) omogućava da se pokrenu direktno u aplikaciji.

„Ovo je idealno za organizacije koje žele da pojednostave isporuku aplikacija, smanje troškove i modernizuju svoju infrastrukturu virtuelnih desktopa (VDI)“, objasnila je Serena Ženg, viši menadžer proizvoda u Microsoftu. Ona dodaje da se time omogućava pristup samo ključnim aplikacijama, poput Outlook-a ili Word-a, bez pokretanja kompletnog operativnog sistema.

Microsoft planira da vremenom proširi ovu ponudu i na druge aplikacije, posebno poslovne, koje IT administratori mogu lako i brzo da distribuiraju na veliki broj korisnika. Time se kompanija direktno suprotstavlja konkurentima poput Citrix-a i Omnisse, koji već dominiraju tržištem virtuelnih desktopa i aplikacionog striminga.

Sa druge strane, Omnissa je na svojoj godišnjoj konferenciji predstavila unapređeni App Volumes Manager, alat za upravljanje distribucijom aplikacija na krajnje uređaje, sada dostupan i za fizičke servere i PC-je. Kompanija je potvrdila i planirani ulazak u oblast serverskog menadžmenta.

Ove novine pokazuju da Omnissa veruje kako korisnici žele manje različitih alata za upravljanje fizičkim i virtuelnim računarima. Zato su pokrenuli i bezbednosni proizvod Workspace ONE Vulnerability Defense, koji skenira uređaje u potrazi za bezbednosnim problemima i obaveštava administratore koje mašine zahtevaju intervenciju. U skladu sa trendovima 2025. godine, planiraju i AI rešenja koja će automatski reagovati na bezbednosne analize i otklanjati ranjivosti.

Dodatno, kompanija se sve više udaljava od VMware-a, potvrđujući da će njeni proizvodi raditi i na Nutanix AHV hipervizoru, kao i na hyperconverged platformama, uz planove da podrži Platform9 OpenStack, Hyper-V i OpenShift.

Izvor: Theregister