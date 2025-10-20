Microsoft premešta proizvodnju Surface iz Kine

Kako rastu trgovinske tenzije između SAD i Kine, Microsoft se navodno sprema da premesti proizvodnju svojih Surface laptopova i tableta iz Kine. Nikkei izveštava da Microsoft cilja da premesti proizvodnju Surface uređaja i servera za data centre iz Kine „najranije od 2026. godine“.

Potez će navodno uključivati komponente, delove i sklapanje proizvoda za budući Surface hardver i serverske proizvode. U izveštaju se tvrdi da je Microsoft već premestio deo svoje postojeće proizvodnje servera van Kine i da se trudi da proizvodi i više Xbox konzola van zemlje.

Vest o potencijalnim promenama u Microsoftovoj proizvodnji dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsednik Tramp zapretio Kini dodatnim carinama od 100% i većim kontrolama izvoza softvera. SAD i Kina su takođe počele da naplaćuju nove lučke takse na brodovima jedne druge strane poslednjih dana, samo nedelju dana nakon što je Peking pooštrio pravila izvoza retkih zemnih elemenata.

Microsoft je daleko od jedine kompanije koja pokušava da proširi svoju proizvodnju van Kine. Apple se takođe navodno sprema da proizvodi seriju novih uređaja u Vijetnamu. Bloomberg izveštava da će se glasine o Apple pametnom kućnom ekranu, unutrašnjim bezbednosnim kamerama i „naprednijem stonom robotu“ proizvoditi u Vijetnamu, u nastojanju da se proizvodnja premesti iz Kine.

Izvor: TheVErge