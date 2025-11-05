Microsoft priprema ambicioznu novu Xbox konzolu: kombinacija celokupne Xbox biblioteke i punih PC performansi

Microsoft radi na novoj Xbox konzoli koja bi mogla da promeni način na koji igrači doživljavaju gaming. Ovaj projekat je zamišljen kao jedinstvena platforma koja kombinuje prednosti Xbox ekosistema, punu kompatibilnost sa Windows PC igrama i dodatne funkcije koje bi mogle redefinisati konzolni gaming.

Koncept konzole

Ideja iza nove Xbox konzole je pružanje pristupa celokupnoj biblioteci igara koju je igrač ikada posedovao, uključujući naslove sa Xbox One i Xbox Series X/S generacija, ali i Windows PC igre preko kompatibilnosti sa Xbox aplikacijom i cloud gaming servisima. Konzola bi kombinovala snagu desktop PC-ja sa jednostavnošću konzole, omogućavajući igračima da koriste svoje omiljene naslove bez dodatnog podešavanja ili instalacija.

Microsoft planira da iskoristi najbolje od hardverske arhitekture Xbox Series X, uključujući brze SSD-ove, moćne GPU i CPU jedinice, kao i optimizaciju za ray tracing i visoke frejmove. Pored toga, konzola bi podržavala cloud streaming, što znači da će igrači moći da pristupe svojim igrama sa bilo kog uređaja sa internet konekcijom, bez potrebe da poseduju najnoviji hardver.

Integracija sa PC gamingom

Jedna od ključnih karakteristika nove konzole jeste integracija sa Windows PC platformom. Igrači će moći da koriste Xbox kontrolere, pristupaju svom Xbox Live nalogu i sinhronizuju save fajlove između konzole i PC-a. Ovo omogućava neprekidan prelazak između konzole i računara, bez gubljenja napretka u igrama.

Microsoft takođe istražuje mogućnosti za poboljšanu kompatibilnost sa modovima i dodatnim sadržajima koji su ranije bili rezervisani za PC verzije igara. Ovo bi moglo značiti da će konzola pružati iskustvo slično PC-u, sa fleksibilnošću u podešavanjima i personalizaciji.

Cloud i gaming budućnosti

Uz integraciju sa Xbox Cloud Gaming servisom, igrači će moći da strimuju igre direktno na konzolu, ali i na druge uređaje poput tableta i telefona. Microsoft želi da kreira jedinstvenu gaming platformu koja povezuje lokalne i cloud resurse, maksimizirajući performanse i dostupnost igara.

Ukratko, nova Xbox konzola je zamišljena kao hibridni uređaj: deo moćnog PC-a, deo konzole, sa pristupom celokupnoj Xbox biblioteci i cloud uslugama. Ako se planovi ostvare, ovo bi mogao biti najveći korak Microsofta ka univerzalnom gamingu.

Izvor: Windows Central