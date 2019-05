Microsoft priznao da ažuriranja ponovo utiču na rad Windows 10 računara

U aprilu je moglo da se čuje da su April Windows 10 “Patch Tuesday” ažuriranja uticala na rad računara, te ih tokom tog procesa „zamrzavala“ tako da reboot uređaja nije bio moguć. Nova ažuriranja ponovo utiču na reboot proces, te na korisničko iskustvo, a probleme je teško ignorisati budući da se ponavljaju svakog meseca, a prilikom primena zakrpa koje igraju važnu ulogu, budući da rešavaju registrovane sigurnosne propuste.

Aprilski problem uticao je samo na one korisnike koji su imali određene antivirus programe, dok majski utiče na sve Windows 10 korisnike, ili bar na sve one koji svoje uređaje žele da vrate na tačku pre nego što je poslednji Windows 10 update instaliran. Radi se o velikom broju korisnika, budući da su procesi ažuriranja u poslednje vreme prilično problematični, pa su u opasnosti svi oni koji su kreirali „system restore“ tačku pre nego što su instalirali poslednje ažuriranje. Tako njihovi računari lako mogu da ostanu „zamrznuti“, i da spreče reboot sistema nakon instaliranja. Microsoft je potvrdio da u tim slučajevima dolazi do greške koja se manifestuje kao „Stop error (0xc000021a)”, i koja korisnike sprečava da nakon restartovanja pristupe svom računaru, te dodao da se radi o „uobičajenoj grešci“ u okviru Windows 10 sistema.

Oni koji se budu suočili sa ovim problemom trebalo bi da restartuju svoje računare, te uđu u Windows Recovery Environment (WinRE), koji se obično automatski pokreće nakon dva neuspela pokušaja pokretanja Windows 10 operativnog sistema. Nakon toga bi trebalo da u okviru WinRE izaberu “Troubleshoot|Advanced options|More recovery options|Startup settings“, te “Restart now” opciju. Pored toga neophodno je da se u podešavanjima izabere i “Disable driver signature enforcement,” a preko tastera F7. Kada se obave sve navedene radnje startup proces bi trebalo da se nastavi, i omogući system restore povratak na tačku pre primene poslednjeg ažuriranja.

Izvor: Forbes

