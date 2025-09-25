Microsoft puni Teams AI agentima

Microsoft danas dodaje čitav niz AI agenata u Teams, obećavajući Copilot asistente za svaki kanal, sastanak i zajednicu. Novi agenti će takođe raditi preko SharePoint-a i Viva Engage-a, i uvode se za korisnike Microsoft 365 Copilot-a.

Agenti fasilitatori će sada prisustvovati sastancima Teams-a, kreirati dnevne redove, beležiti i odgovarati na pitanja. Agenti takođe mogu da predlože vremenske rasporede za različite teme sastanka — obaveštavajući učesnike ako prekorače vreme — i da kreiraju dokumente i zadatke. Mobilna verzija je dizajnirana da se aktivira „jednim dodirom“ tako da možete biti sigurni da agent neće propustiti „brzi razgovor u hodniku ili spontanu sinhronizaciju uživo“.

Agenti kanala su dizajnirani da odgovaraju na pitanja na osnovu prethodnih razgovora i sastanaka kanala i takođe mogu da generišu izveštaje o statusu za projekat na isti način. Postoje i agenti zajednice unutar Viva Engage-a, Microsoftove verzije društvenih mreža na nivou cele kompanije, koje rade slično, ali uglavnom služe za podršku administratorima zajednice, odgovarajući na pitanja drugih korisnika. Agenti znanja rade u SharePoint-u iza kulisa, organizujući, označavajući i sumirajući datoteke.

Agenti fasilitatori su sada dostupni, iako je njihova mogućnost kreiranja dokumenata i zadataka u javnoj pretprodaji, kao i drugi novonajavljeni agenti. U pretprodaji im se pridružio redizajnirani alat za tokove rada za kreiranje automatizacije zadataka pomoću veštačke inteligencije i alat za generisanje audio rezimea na osnovu beleški sa sastanka.

Izvor: TheVerge