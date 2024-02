Microsoft radi na sopstvenom DLSS-u  

Čini se da Microsoft priprema sopstvenu DLSS-sličnu AI funkciju povećanja za PC igre. X korisnik PhantomOcean3 otkrio je ovu funkciju u najnovijim test verzijama operativnog sistema Windows 11 tokom vikenda, a Microsoft je opisao njegovu automatsku super rezoluciju kao način da se „koristi veštačka inteligencija da se podržane igre igraju glatko sa poboljšanim detaljima“.

To zvuči u velikoj meri kao Nvidia tehnologija Deep Learning Super Sampling (DLSS), koja koristi veštačku inteligenciju da unapredi igre i poboljša brzinu kadrova i kvalitet slike. AMD i Intel takođe nude svoje varijante, pri čemu FSR i XeSS rastu u popularnosti u nedavnim izdanjima PC igara.

Microsoft još uvek nije zvanično najavio ovu novu funkciju super rezolucije, tako da nije jasno kako će tačno funkcionisati, niti da li će zahtevati bilo kakav specifičan hardver. Nvidia DLSS koristi tenzorska jezgra koja se isporučuju na RTX asortimanu grafičkih kartica, dok AMD-ov FSR i Intelov XeSS takođe rade na rivalskim GPU-ovima.

Microsoft takođe radi na poboljšanoj funkciji upravljanja bojama za Windows 11, što će biti posebno korisno za najnoviju rundu OLED monitora koji koriste HDR. Windows -u je godinama nedostajao dobar sistem za upravljanje bojama na nivou OS-a, zbog čega PC igrači moraju da dodaju prilagođene profile boja u okvir za dijalog koji izgleda kao da je isporučen u Windows 95.

Sa nadolazećim promenama, upravljanje bojama će biti integrisano u glavni deo podešavanja ekrana u operativnom sistemu Windows 11, omogućavajući korisnicima računara da postavljaju profile boja za sRGB i DCI-P3. Tu je i nova funkcija koja će automatski kontrolisati ove različite profile boja.

„Automatsko upravljanje bojama osigurava da vaše aplikacije i drugi sadržaj imaju tačne boje na ovom ekranu“, kaže Microsoft o ovoj funkciji upravljanja bojama. Međutim, nije jasno da li će to omogućiti korisnicima Windows 11 da lako menjaju gama krive. Nadamo se da to znači da Microsoft ulaže više u HDR podršku na Windows -u, što može dovesti do ispranog iskustva na radnoj površini ako je omogućeno širom sistema.

Izvor: TheVerge

