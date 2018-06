Microsoft radi na svojoj prodavnici bez kasa

Tehnologiju koja bi omogućila kupovinu u fizičkim prodavnicama, ali bez kasira i kasa, do sada smo povezivali sa Amazon-om, međutim ovo je postalo predmet interesovanja i Microsoft-a. Prema pisanju Reuters-a, Microsoft je odlučio da i sam razvija tehnologiju koja bi trebalo da omogući da se u fizičkim prodavnicama roba kupuje i naplaćuje bez kasira na kasama. Slično rešenje početkom ove godine je Amazon predstavio u Seattle-u, pod nazivom Amazon Go.

Microsoft je, kažu izvori, takođe razvio metodu praćenja kupaca u prodajnom prostoru i beleženja artikala koje oni stavljaju u svoje korpe, a istu je već predstavio velikim trgovačkim lancima širom sveta. Sa Walmart-om, najvećim američkim trgovačkim lancem, već su u toku i pregovori o implementaciji ove tehnologije u njihovim prodavnicama. Iako se mnogi slažu da je automatizacija posla kasira sledeći veliki korak za industriju maloprodaje, još uvek nema jedinstvenog stava o tome na koji će se način to izvesti. Od samouslužnih kasi koje već postoje i kod nas, pa sve do naprednih tehnologija poput Amazon-ove ili Microsoft-ove, ni jedna nije uspela da ostvari sve ciljeve koje trgovci postavljaju – a to je da bude jednostavna, efikasna, ali ne i preskupa za implementaciju.

U Microsoft-u navodno imaju ideju da spoje ovaj sistem sa svojim cloud uslugama. Zaposlili su i jednog bivšeg Amazon-ovog stručnjaka koji je radio na računarskom vidu (computer vision) korišćenim u Amazon Go prodavnicama. Jedna od opcija koju su za praćenje kupljenih artikala osmislili uključuje smeštanje kamera na kolica u prodavnicama, a u celom procesu se na inovativan način koriste i pametni telefoni kupaca – naveli su neimenovani izvori. Microsoft-ov rast cloud poslovanja povećao je prihode kompanije, a izvršni direktor Satya Nadella je jasno stavio do znanja da su cloud i AI neophodni delovi za svaki deo Microsoft-a.

