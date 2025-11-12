Microsoft razvija „AI na strani čovečanstva“

Microsoft želi da svi znaju da radi na superinteligenciji koja ima za cilj da ljude zadrži na vrhu lanca ishrane. U opširnom blog postu objavljenom u četvrtak, šef odeljenja Microsoft AI Mustafa Sulejman najavio je formiranje novog tima posvećenog razvoju „humanističke superinteligencije“ – veštačke inteligencije „koja je dizajnirana isključivo da služi čovečanstvu“.

Prema Sulejmanu, takva superinteligencija neće biti neograničen entitet sa visokim stepenom autonomije, već sistem pažljivo podešen, kontekstualizovan i ograničen. Pridružio se Microsoftu prošle godine kao izvršni direktor Microsoft AI odeljenja, koje je tek nedavno lansiralo prve interne modele za generisanje teksta, glasa i slike.

Iako Sulejman tvrdi da će Microsoft AI odbaciti narative o trci ka opštoj veštačkoj inteligenciji (AGI), rivalstvo sa kompanijom OpenAI tek ulazi u novu fazu. Na osnovu svežeg ugovora, Microsoft sada može samostalno da razvija AGI ili u saradnji sa trećim stranama. Kako je primetio novinar Hejden Fild, Microsoft ima puno pravno pravo da koristi intelektualnu svojinu OpenAI-ja u sopstvenom razvoju AGI-ja i da pokuša da pobedi u toj trci.

Sulejman zamišlja humanističku superinteligenciju sa tri glavne namene: kao AI saputnika koji pomaže ljudima da uče, deluju, budu produktivni i osećaju podršku, zatim kao pomoć u zdravstvu, i kao alat za stvaranje novih naučnih otkrića u oblasti čiste energije.

„U Microsoft AI-ju verujemo da su ljudi važniji od veštačke inteligencije“, piše Sulejman. „Humanistička superinteligencija drži ljude u centru svega. To je AI koji je na strani čovečanstva – podređen, kontrolisan, onaj koji neće, i ne može, da otvori Pandorinu kutiju“, zaključuje.