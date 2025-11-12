PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
News Technology 

Microsoft razvija „AI na strani čovečanstva“

Milan Živković

Microsoft želi da svi znaju da radi na superinteligenciji koja ima za cilj da ljude zadrži na vrhu lanca ishrane. U opširnom blog postu objavljenom u četvrtak, šef odeljenja Microsoft AI Mustafa Sulejman najavio je formiranje novog tima posvećenog razvoju „humanističke superinteligencije“ – veštačke inteligencije „koja je dizajnirana isključivo da služi čovečanstvu“.

PCPress.rs Image

Prema Sulejmanu, takva superinteligencija neće biti neograničen entitet sa visokim stepenom autonomije, već sistem pažljivo podešen, kontekstualizovan i ograničen. Pridružio se Microsoftu prošle godine kao izvršni direktor Microsoft AI odeljenja, koje je tek nedavno lansiralo prve interne modele za generisanje teksta, glasa i slike.

Sky Express - Pouzdan partner za bezbednost digitalnih podataka

Iako Sulejman tvrdi da će Microsoft AI odbaciti narative o trci ka opštoj veštačkoj inteligenciji (AGI), rivalstvo sa kompanijom OpenAI tek ulazi u novu fazu. Na osnovu svežeg ugovora, Microsoft sada može samostalno da razvija AGI ili u saradnji sa trećim stranama. Kako je primetio novinar Hejden Fild, Microsoft ima puno pravno pravo da koristi intelektualnu svojinu OpenAI-ja u sopstvenom razvoju AGI-ja i da pokuša da pobedi u toj trci.

Pročitajte i:  OpenAI kupuje aplikaciju za lična ulaganja koju pokreće veštačka inteligencija
PCPress.rs Image

Sulejman zamišlja humanističku superinteligenciju sa tri glavne namene: kao AI saputnika koji pomaže ljudima da uče, deluju, budu produktivni i osećaju podršku, zatim kao pomoć u zdravstvu, i kao alat za stvaranje novih naučnih otkrića u oblasti čiste energije.

„U Microsoft AI-ju verujemo da su ljudi važniji od veštačke inteligencije“, piše Sulejman. „Humanistička superinteligencija drži ljude u centru svega. To je AI koji je na strani čovečanstva – podređen, kontrolisan, onaj koji neće, i ne može, da otvori Pandorinu kutiju“, zaključuje.

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *