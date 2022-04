Microsoft se sprema da ubaci reklame u Xbox igre

Microsoft je tokom godina pronalazio razne načine da „isporuči“ reklame svojim korisnicima, a neki od originalnijih ideja su upotreba Windows-a 11 za promovisanje Edge browser-a, ili Start menija za „preporuku“ aplikacija.

Počinje era interaktivnih reklama?

Izgleda da je sada vreme i da Xbox igrači dobiju „pristup“ reklamama. Insajderski izveštaj iz Microsoft-a ukazuje da kompanija radi na platformi koja će prikazivati reklame unutar Xbox igara. Reklame u besplatnim igrama su uobičajena pojava na iOS i Android platformama, ali to je nešto drugo. Igranje na telefonima nije primarna stvar i to nisu uređaji kojima je to osnovna namena. Drugim rečima, korisnik ima izbor, jer ako ne želi, ne mora da igra igre na telefonu. Xbox je game konzola i to joj je jedina i osnovna namena.

Toga je svestan i Microsoft i, prema navodima insajdera, planira da reklame ubaci samo u besplatne igre. Čak i u tom slučaju, kompanija je veoma oprezna i pokušaće da što manje iritira igrače. Navodno, razvija se sistem pomoću kojeg reklame neće prekidati igranje, a biće strogo definisano ko će sve moći da se reklamira. Drugim rečima, to bi (verovatno) značilo da će reklame biti kvalitetne i da će dolaziti iz relevantnih kompanija. A reklamiranje koji ne prekida igranje moglo bi da znači da bi unutar igara mogle da budu brendirane stvari, kao što su prodavnice, odeća, bilbordi sa pravim reklamama…

Navodi se i da te reklame neće biti targetirane, odnosno da Microsoft neće upotrebljavati podatke sa Bing-a i drugih servisa, kako bi svakom korisniku prikazao reklame za proizvode i usluge koji ga interesuju, već će biti generičke reklame, koje će se prikazivati svim igračima.

