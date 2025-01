Microsoft smatra da će 2025. biti godina Windows-a 11

Microsoft se nada da će ova godina biti prelomna, kada je upotreba Windows 11 operativnog sistema u pitanju. Oni očekuju da će, zbog prekida podrške za Windows 10, korisnici masovno preći na Windows 11.

Kao što je poznato, podrška za Windows 10 prestaje 14. oktobra 2025. godine, nakon čega više neće biti bezbednosnih i drugih unapređenja. Istovremeno, Microsoft promoviše Windows 11 kao najsigurniju verziju Windows-a, sa novim AI mogućnostima i modernim bezbednosnim sistemima, naročito ako se uzme u obzir da će nakon pomenutog datuma ovo biti jedina verzija koja će dobijati unapređenja.

Prošle godine, kompanija je predstavila novu kategoriju PC računara, nazvanu Copilot+ PC, za koju tvrdi da su najbrži, najinteligentniji i najbezbedniji Windows PC računari ikad napravljeni. Za to postoje i neke ozbiljne potvrde. IDC je naveo da skoro 80 procenata kompanija planira da obnovi svoj PC portfolio do kraja ove godine, dok 70 procenata kućnih korisnika očekuje da će kupiti novi računar u naredne dve godine. Microsoft sarađuje sa tehnološkim kompanijama, kao što je Qualcomm, kako bi obezbedio Snapdragon X seriju procesora za Copilot+ računare, dok AMD pomaže na polju razvoja AI funkcionalnosti za Windows 11 i Copilot+ računare. Takođe, Intel radi na razvoju AI funkcija na Copilot+ računarima koji su zasnovani na Intel Core Ultra 200V procesorima. Sve to ukazuje da će se stvoriti ozbiljna hardverska podrška koja će korisnike „privući“ da pređu na Windows 11.

Microsoft je fokusiran na bezbednost u Windows 11 i Copilot+ računarima, obezbeđujući bolju zaštitu od napada na firmware, kao i razvojem Pluton security procesora koji donosi “chip-to-cloud” bezbednost.

Ipak, moramo da primetimo da, uprkos svim tim naporima, i dalje postoji ogroman broj računara koji i dalje koriste Windows 10. U pitanju su računari koji su dovoljno dobrih karakteristika za efikasan rad, ali sa hardverske strane ne ispunjavaju uslove za instalaciju Windows-a 11. Takvi korisnici verovatno neće žuriti da pređu na novu verziju Windows-a, koliko god to Microsoft želeo. Drugim rečima, postoji realna mogućnost da će se ponoviti situacija kao sa Windows XP računarima, koji su (doduše u tragovima), još uvek u upotrebi.

Izvor: ExtremeTech

Podelite s prijateljima

Tweet