Microsoft stigao do milijardu uređaja koji koriste Windows 10

Microsoft je 16. marta objavio da je dostigao tačku od milijardu aktivnih uređaja koji koriste Windows 10, te da korisnici dolaze iz čak 200 zemalja.

Prva milijarda

U objavljenu cifru spadaju desktop računari, laptopovi, Xbox One konzole, te HoloLens uređaji koji funkcionišu zahvaljujući najnovijem Microsoft operativnom sistemu. Do cifre od milijardu uređaja se, ipak, stiglo dve godine kasnije nego što je planirano, budući da se očekivalo da se do tog broja stigne za tri godine od lansiranja. Do cilja se na kraju došlo, ali pet godina od kada se Windows 10 prvi put pojavio, i šest meseci od kada se došlo do cifre od 900 miliona Windows 10 korisnika.

Broj korisnika se povećao nakon što je ukinuta podrška za Windows 7, pa je jasno da se zahvaljujući tome stiglo do planiranog cilja.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet