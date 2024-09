Microsoft Studios bi mogao doneti remasterovane verzije dve Transformers igre  

Microsoft Studios je u poslednje vreme vrlo aktivan.

Špekuliše se da će to biti igre Transformers: War for Cybertron i Transformers: Fall of Cybertron

Najpre smo čuli glasine o tome da franšiza radi na povratku Deadpool igre, a sada su se pojavile glasine vezane za Transformers igre. U postu koji je podelio korisnik po imenu Silver Optimus na sajtu Transformer World News, sugeriše se da Microsoft Studios radi na dve nove video igre sa codename Transformers.

Takođe se navodi da bi oba projekta mogla biti lansirana do kraja 2024. godine. Ove glasine deluju verodostojno, s obzirom na to da Microsoft poseduje Activision Blizzard, kompaniju koja je ranije radila na nekoliko Transformers igara. Najpopularniji naslovi iz Transformers franšize koje je kreirao Activision Blizzard su Transformers: War for Cybertron i Transformers: Fall of Cybertron.

Informacije o nadolazećim Transformers igrama od strane Microsofta su prilično ograničene. Međutim, sudeći prema dostupnim informacijama, možemo reći da bi Microsoft Studios uskoro mogao doneti velika iznenađenja.

Špekulacije vezane za nadolazeće Transformers igre

S obzirom na to da glasine sugerišu da će obe igre biti lansirane već ove godine, velike su šanse da će one biti remasterovane verzije starih Transformers igara. Glavni razlog za ovu pretpostavku je taj što razvoj igre, pogotovo AAA naslova, traje duže od jednog kvartala. S druge strane, fanovi imaju podeljena mišljenja o ovoj vesti. Većina njih spekuliše da će obe igre biti remasterovane verzije, dok neki fanovi zaista žele da vide remasterovanu verziju Transformers: Fall of Cybertron.

Jedna od mogućnosti je da Microsoft Studios donese remasterovani paket koji će sadržati War for Cybertron i Fall of Cybertron. Ako se to dogodi, Microsoft će pogoditi sve gejmere iz PS3 ere s velikom dozom nostalgije. Dok Microsoft ne potvrdi ove informacije, možemo samo da se nadamo povratku naših omiljenih Transformers naslova.

Izvor: Techlusive

