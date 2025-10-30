Microsoft Teams bi uskoro mogao da deli vašu lokaciju

Microsoft Teams uvodi novu funkciju koja automatski detektuje radnu lokaciju zaposlenog putem kancelarijske mreže Wi-Fi kako bi se smanjila mogućnost zabune.

Microsoft Teams dodaje novu funkciju koja će automatski podesiti radnu lokaciju korisnika kada se poveže na kancelarijsku Wi-Fi mrežu. Ažuriranje je osmišljeno kako bi se smanjila zabuna oko toga gde se zaposleni fizički nalazi. Novi alat je trenutno u razvoju i očekuje se da će biti primenjen u decembru ove godine.

Pored nove funkcije Microsoft je objavio niz nedavnih ažuriranja koja su osmišljena da poboljšaju efikasnost kroisnika Microsoft Teams. Ažuriranja podrazumevaju i novu opciju koja pruža mogućnost korisnicima da čuvaju poruke u svojim ćaskanjima kako bi se lakše pronašle određene teme.

Očekuje se uskoro i lakše upravljanje podeljenim radnim površinama kako bi se lakše upravljalo kroz dokumente, slajdove, tabele ili veb stranice bez obzira na aplikaciju ili platformu koja se koristi. Ova funkcija je najavljena za avgust naredne godine.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com