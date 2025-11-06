Microsoft Teams će obaveštavati nadređene kada ste van kancelarije

Microsoft Teams uvodi novu funkcionalnost koja omogućava praćenje prisutnosti zaposlenih u kancelariji. Ažuriranje, koje je planirano za decembar, automatski detektuje kada zaposleni dođe na posao pomoću povezivanja na Wi-Fi mrežu u zgradi. Ako napustite prostorije dok radite na lokaciji, Teams automatski menja status vaše radne lokacije kada primeti da ste se odjavili sa mreže.

Kako funkcija funkcioniše

Ova funkcionalnost je po defaultu isključena, ali administratori organizacija mogu odlučiti da je omoguće i zahtevaju da se korisnici prijave za praćenje. To znači da vaš nadređeni i dalje može da odredi koliko precizno Teams prati vašu lokaciju. Iako može delovati pomalo invazivno, funkcija je osmišljena da olakša praćenje prisutnosti u kancelariji i poboljša internu koordinaciju timova.

Za menadžere, ova opcija može biti praktična, jer eliminiše potrebu da fizički obilaze kancelariju kako bi proverili ko je prisutan. S druge strane, s rastom trenda povratka u kancelariju, omogućava poslodavcima jednostavan način da vide ko zapravo dolazi na posao. Iako detalji o preciznosti praćenja lokacije nisu potpuno jasni, slične prakse u drugim kompanijama pokazale su da pokušaji manipulisanja mrežnim povezivanjem neće biti efikasni.

Pored praćenja lokacije, Teams uskoro uvodi i druge funkcije, uključujući mogućnost čuvanja poruka u chatovima i prilagodljive prečice na tastaturi. Ove novine su deo šireg paketa unapređenja koje Microsoft implementira kako bi povećao produktivnost i olakšao rad u hibridnom okruženju.

Izvor: Mashable