Microsoft Teams: Sada vaši video pozivi podržavaju end-to-end enkripciju

Time je svoju poslovnu platformu izjednačio sa Facebook-ovim potrošačkim aplikacijama, WhatsApp-om i Messenger-om. Microsoft je najavio da je funkcija šifrovanja u toku, u martu na Ignite Spring 2021. E2EE znači da ni Microsoft, niti bilo ko drugi ne mogu pristupiti dekriptovanom sadržaju poziva jedan-na-jedan. Facebook je u avgustu predstavio E2EE za audio i video pozive u svojoj aplikaciji Messenger. Omogućavanje E2EE za Teams pozive zahteva rad i krajnjih korisnika i IT administratora, koji to moraju omogućiti svojim korisnicima. E2EE radi tako što šifrira informacije od jedne tačke do željene destinacije i sprečava bilo koga drugog da dešifruje prenos.

Microsoft u objavi na blogu napominje da su video i glasovni podaci u realnom vremenu zaštićeni E2EE-om i da obe strane moraju omogućiti ovu postavku. Ne pokriva stvari poput chata ili deljenja fajlova, koje su zaštićene u mirovanju i tokom transporta drugim protokolima za šifrovanje, poput HTTPS-a, za sigurnu vezu između uređaja i web lokacije. Da bi dozvolili ovu funkciju, administratori moraju da omoguće smernice poboljšanog šifrovanja za korisnike Teamsa. Administratori ga mogu omogućiti u celoj organizaciji ili postaviti prilagođene smernice koje dodeljuju mogućnost odabira korisnika.

Pod pretpostavkom da je administrator dozvolio E2EE putem smernica, krajnji korisnici mogu da ga omoguće za poziv tako što će otići do svog avatara i otići do odeljka Privacy u okviru Settings. Postoji prekidač pored „End-to-end encrypted calls“ koji se može uključiti. Kada su obe strane omogućile E2EE, u gornjem levom uglu videa postoji indikator koji označava da je omogućen za taj poziv. Obe strane treba da vide taj indikator – štit sa bravom. Ako E2EE nije uključen, indikator je obična ikona štita bez zaključavanja. Ako je omogućeno, ispod indikatora se nalazi 20-cifreni sigurnosni kod koji bi trebao biti isti za obe strane.

Dve strane u pozivu mogu da potvrde 20-cifrene sigurnosne kodove tako što će ih međusobno pročitati da vide da li se podudaraju. Ako se ne podudaraju, vezu je presreo man-in-the-middle napad i poziv se može prekinuti. E2EE Teams poziva je podržan na Teams desktop klijentu za Windovs i Mac, kao i u najnovijim verzijama Teamsa na iOS-u i Android-u. Nije podržano pozivima Teamsa na PSTN. Funkcije koje nisu podržane kada je E2EE omogućen uključuju sve cloud i AI alate koje Microsoft nudi za Teams, poput snimanja poziva, kao i titlova uživo i transkripcije. Što se tiče E2EE za grupne audio i video pozive, Microsoft kaže da radi na tome.

