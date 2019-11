Microsoft testira nove Quick Search opcije za Windows 10

Microsoft je već napravio sitne izmene u okviru opcija za pretraživanje za Windows 10, a kako bi korisnici što brže došli do neophodnih informacija. Tako Search Home dobija zasebne tabove za Weather, Top news, Today in history i New movies, koji će se naći u dnu prozora sa donje leve strane.

Promene su napravljenije u skladu sa novim Windows 10 build-om, ali će do svih korisnika stići sa verzijom 20H1. Quick search opcija je za sada dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je najavljeno da će sa novim ažuriranjem stići i u druge delove sveta. Pored navedenog napravljene su i sitne izmene u okviru vizuelnog dela rezultata pretraživanja, koji sada izgledaju ovako:

Windows insajderi već testiraju build-ove u okviru ažuriranja 20H1, koje stiže 2020. godine, a quick seqarch je deo build-a 19018, te predstavlja pozitivnu promenu koja je još značajnija ako se na umu imaju sve Windows 10 nevolje koje korisnike terorišu već neko vreme.

