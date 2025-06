Microsoft tiho uklanja ključnu funkciju iz Windows 7 dok Windows 11 uvodi novine

Jedna od zanimljivosti u svetu tehnologije jeste praćenje kako ono što je nekada bilo revolucionarno i novo s vremenom postaje zastarelo i konačno zamenjeno nečim modernijim.

Zbog brzine razvoja tehnologije, ovo se ponekad dešava u roku od samo nekoliko godina. Ipak, pojedine funkcije opstanu i više od decenije pre nego što budu definitivno odbačene. Upravo se to dogodilo sa funkcijom Device Stage, koja je uvedena sa Windows 7 operativnim sistemom. Device Stage je godinama omogućavala jednostavno povezivanje i upravljanje eksternim uređajima, ali sa dolaskom Windows 11, ova opcija je zvanično ukinuta i uklonjena iz Windows podrške.

Microsoft tiho briše tragove Device Stage sa svog sajta

Kako je primetio portal Neowin, Microsoft je neprimetno uklonio sve reference na Device Stage sa svojih zvaničnih stranica za podršku. Ako vam je ovo prvi put da čujete za Device Stage, radi se o vizuelnom interfejsu koji je korisnicima olakšavao pristup funkcijama njihovih uređaja — kao što su štampači, skeneri, telefoni i drugi dodaci — povezanih putem USB-a, Bluetooth-a ili Wi-Fi-ja.

Kada je ova funkcija najavljena još 2009. godine, Microsoft ju je opisao kao:

„Novi vizuelni interfejs koji olakšava pronalaženje radnji koje želite da izvršite sa svojim uređajima na Windows 7 računaru. Možete ga posmatrati kao napredniju verziju Autoplay funkcije, koja prikazuje sve dostupne aplikacije, usluge i informacije vezane za uređaj.“

Jedna od prednosti Device Stage-a bila je to što nije zahtevao ručnu instalaciju softvera, jer su potrebni drajveri automatski preuzimani putem Windows Update-a.

Uklonjeni sadržaji sa stranica za podršku

Nekada ste mogli da pronađete uputstva i pomoć vezanu za Device Stage na stranici pod nazivom „Automatically get recommended drivers and updates for your hardware“. Tamo se nalazio i padajući meni za rešavanje problema sa ovom funkcijom. Međutim, sadašnja verzija te stranice više ne sadrži nijednu informaciju o Device Stage-u i fokusira se isključivo na Windows 10 i 11.

Drugim rečima, Microsoft je tiho zakopao jedno od svojih rešenja za hardversku integraciju, iako je ono bilo deo sistema više od decenije. Device Stage je završio svoj „dobar radni vek“ u tišini.

Windows 7 odlazi u penziju — ali ne za sve

Dok Microsoft postepeno prekida podršku za Windows 7, zanimljivo je da neki drugi akteri još nisu odustali. Na primer, Firefox i dalje pruža podršku za Windows 7, iako se sve više kompanija i aplikacija okreće novijim operativnim sistemima.

Uklanjanjem Device Stage funkcije, jasno je da Microsoft intenzivno preusmerava fokus ka Windows 11 i njegovom modernizovanom pristupu upravljanju uređajima, dok korisnici starijih sistema ostaju bez jednog od alata koji im je ranije olakšavao rad.

Izvor: Xda-developers