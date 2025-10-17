Microsoft ukida podršku za Windows 10

Status „kraja životnog veka“ za Windows 10 je stigao, ali zahvaljujući proširenim bezbednosnim ažuriranjima (ESU), imate rok još 12 meseci.

Odložite nadogradnju za godinu dana

Ako još uvek koristite Windows 10 na svom računaru, imamo vesti za vas. Microsoft je najavio „end of life”. Dobra vest: računari sa Windows 10 i dalje će raditi. Loša vest: više neće automatski dobijati važna bezbednosna ažuriranja. To vam ostavlja tri opcije kako biste osigurali sigurnost vašeg računara:

Možete besplatno nadograditi na Windows 11 ako je vaš računar kompatibilan. Možete kupiti novi računar koji već ima predinstaliran Windows 11 (ili izabrati alternativu, poput Mac-a ili Chromebook-a). Zaboravite na Windows 11 za sada i prijavite se za proširena bezbednosna ažuriranja (ESU), koja vam omogućavaju da odložite nadogradnju za godinu dana.

Opcija tri je prilično jednostavna a u mnogim slučajevima sada je i besplatna pa ćemo se fokusirati na nju. Kako da zadržite Windows 10 na svom računaru… barem za sada.

Kako se prijaviti za Proširena bezbednosna ažuriranja za Windows 10



Možemo dovoditi u pitanje motive Microsoft-a za ukidanje podrške za Windows 10, iako radi besprekorno na većini starijih računara. Ali bez periodičnih bezbednosnih ažuriranja, vaš računar će postajati sve ranjiviji na malver svakom nedeljom. U tom smislu, prijavljivanje za Proširena bezbednosna ažuriranja (ESU) daje vam još jednu godinu sigurnog korišćenja Windows 10.

Microsoft je nekada sugerisao da će 12-mesečno produženje koštati 30 dolara. Iako je to i dalje opcija, sada postoji besplatan put za korisnike Windows 10 u SAD.

Korak 1: Proverite da li je vaš računar ažuriran

Idite u Settings > System > About i skrolujte da vidite koju verziju koristite. Ako nije ažurirana, instalirajte sve dostupne Windows 10 nadogradnje.

Korak 2: Koristite administratorski nalog

Ako računar deli više osoba u domaćinstvu, uverite se da ste prijavljeni na administratorski nalog, obično prvi kreirani na računaru. Pod imenom naloga treba da piše „Administrator“.

Korak 3: Proverite da li je vaš računar podoban za nadogradnju na Windows 11

Ako vidite opciju za nadogradnju, uradite to besplatno je i ostajete u Windows ekosistemu. Ako ne, nastavite sa sledećim koracima kako biste sačuvali sigurnost.

Korak 4: Prijavite se za Proširena bezbednosna ažuriranja

Idite u Settings > Update & Security i kliknite „Enroll Now“. Ako vidite opciju za nadogradnju na Windows 11, možete je i tada koristiti. Ako ne vidite „Enroll now“ link, prvo ažurirajte Windows 10.

Korak 5: Odaberite način nadogradnje

Najlakši način je da napravite rezervnu kopiju podešavanja. Besplatno je, ali zahteva malo vremena za kopiranje podataka. Besplatna opcija ima dve „ograničenja“ u SAD: povezivanje Windows naloga sa Microsoft-ovom cloud uslugom i besplatna kopija važi samo za prvih 5 GB.

Nakon prijave, pojaviće se prozor „Add this device to receive Extended Security Updates“.

Kliknite „Add Device“, zatim „Done“.

Kada završite ove korake imate još 12 meseci da odlučite kako ćete nadograditi na Windows 11.

Izvor: Engadget