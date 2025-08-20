Microsoft ukida Windows 11 SE — podrška prestaje 2026. godine

Microsoft je objavio da ukida podršku za Windows 11 SE, svoj operativni sistem razvijen kao konkurencija ChromeOS-u. Prema ažuriranoj dokumentaciji, svi softverski update-i, bezbednosne zakrpe i tehnička podrška za ovaj sistem prestaće u oktobru 2026. godine.

Windows 11 SE — pokušaj konkurencije u obrazovanju koji nije uspeo

Predstavljen 2021. godine, Windows 11 SE je zamišljen kao pojednostavljena, lagana verzija Windowsa namenjena školama i obrazovnim ustanovama. Bio je Microsoftov odgovor na sveprisutne Chromebook uređaje sa ChromeOS‑om, koji dominiraju učionicama širom sveta. Paralelno sa sistemom, lansiran je i Surface Laptop SE, pristupačan uređaj dizajniran baš za ovaj OS.

Međutim, sistem nikada nije dostigao očekivanu popularnost. Iako su ga koristili i drugi proizvođači jeftinih laptopova, Windows 11 SE nije uspeo da ostvari masovniju prisutnost na tržištu, što je očigledno dovelo do Microsoftove odluke da ga ukine nakon samo pet godina.

Još jedan pokušaj “lakšeg” Windowsa koji nije zaživeo

Windows 11 SE nije prvi Microsoftov pokušaj da napravi efikasniju, ograničenu verziju Windowsa. Prethodni pokušaji uključuju Windows 10 S, koji danas živi kao “S Mode” u okviru Windows 11, kao i nikada lansirani Windows 10X, koji je bio zamišljen za uređaje sa dva ekrana.

Iako je Windows 11 SE delovao kao najzrelija iteracija ovih pokušaja, ni on nije uspeo da se nametne kao ozbiljna alternativa u obrazovnom sektoru.

Šta dalje za korisnike?

Uređaji sa Windows 11 SE nastaviće da rade i nakon oktobra 2026, ali bez zvanične podrške. Microsoft savetuje korisnicima da do tada pređu na uređaje koji podržavaju neku drugu verziju Windows 11, kako bi zadržali bezbednosne nadogradnje i tehničku podršku.

Gašenje ovog sistema još jednom pokazuje koliko je teško napraviti održivu alternativu u okruženju gde dominira Google-ov ChromeOS, naročito u obrazovanju. Microsoft će, izgleda, nastaviti da ulaže u svoj glavni operativni sistem, ali bez specijalizovanih verzija kao što je bila SE.

