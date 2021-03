Microsoft uklonio KB ID-ove iz neke dokumentacije o bug-ovima

Kompanija je izostavila identifikatore u nekim Windows update release notes – KB identifikatori su se koristili decenijama – a korisnici su zbog toga ljuti.

Microsoft nije otkrio razlog promene

18. februara kompanija je na svom blogu Windows IT Pro objavila da više neće uključivati KB identifikator – KBfor Knowledge Base – u URL-ove svih online napomena o izdanju Windows ažuriranja. KB identifikatore Microsoft koristi već nekoliko decenija da bi precizirao pojedinačne ispravke grešaka i usmerio kupce do odgovarajuće dokumentacije. Jedan od primarnih načina na koji mnogi pronalaze napomene o izdanju je upotreba KB identifikatora (KBID), napisao je Microsoft, u postu na blogu Windows IT Pro.

“Koristimo jedinstveni identifikator za svaku ispravku sistema Windows. Jednom kada se kreira KBID, on se zatim koristi za identifikaciju ispravke tokom procesa izdavanja, uključujući dokumentaciju.” KB identifikator je korišćen ne samo u naslovu napomene o izdanju, već što je još važnije u URL-u te beleške u formatu https://support.microsoft.com/help/########, ali to neće biti standard u budućnosti.

Na primer, struktura URL-a https://support.microsoft.com/help/ je i dalje podržana, ali će preusmeriti na novoformatirani URL https://support.microsoft.com//topic/. GUID, aka Globally Unique Identifier je 128-bitni ceo broj specifičan za Microsoft – sastoji se od 8 heksadecimalnih cifara, a zatim slede tri grupe od po 4 heksadecimalne cifre, a zatim jedna grupa od 12 heksadecimalnih cifara – koja se koristi za identifikaciju, u ovom slučaju, posebna napomena o izdanju. Ako se KB ID pojavi u naslovu stranice, pojaviće se u URL-u. Ako KB ID nije u naslovu, neće se pojaviti u URL-u. Microsoft nije otkrio razlog promene.

Izvor: Computerworld

