Microsoft ulaže više od 10 milijardi dolara u infrastrukturu veštačke inteligencije u Portugalu

Kompanija Microsoft planira da uloži više od 10 milijardi dolara (oko 8,6 milijardi evra) u razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju (AI) u Portugalu. Time će zemlja postati jedan od ključnih evropskih centara za ovu tehnologiju.

Centar podataka u Sinešu

Predsednik Microsofta, Bred Smit (Brad Smith), izjavio je na Web Summitu u Lisabonu da će investicija pomoći da Portugal postane evropski predvodnik u izgradnji „AI gigafabrika“ velikih centara za računarsku obradu podataka i razvoj naprednih algoritama.

Smit je najavio da će većina ulaganja biti usmerena u izgradnju data centra u gradu Sineš (Sines), koji će postati tehnološko središte Microsofta u regionu.

U oktobru su Microsoft i kompanija Nscale saopštili da će biti prvi zakupci zgrade Start Campus u Sinešu. Tamo kompanije planiraju da instaliraju 12.600 najmodernijih grafičkih procesora (GPU) kompanije Nvidia. To će značajno povećati računske kapacitete potrebne za razvoj AI sistema.

„Ulažemo 10 milijardi dolara u Portugal, u Sineš. Zajedno sa kompanijama Start Campus i Nscale,“ rekao je Smit u intervjuu za portugalski list Jornal de Negócios.

Microsoft je ovu inicijativu opisao kao „jednu od najvećih investicija u AI infrastrukturu u Evropi“. Ona će pozicionirati Portugal kao lidera u razvoju skalabilne, bezbedne i održive veštačke inteligencije.

Portugal kao budući AI centar Evrope

Kompanija je takođe saopštila da planira da udvostruči kapacitet svojih data centara u 16 evropskih zemalja do 2027. godine.

Najava dolazi u trenutku kada portugalska vlada pojačava napore da zemlju pozicionira kao glavni evropski centar za razvoj AI tehnologija.

„Portugal želi da postane vodeći evropski centar za AI gigafabrike, sa procenjenim ulaganjima većim od 16 milijardi evra,“ izjavio je Gonšalu Matijaš (Gonçalo Matias). On je zamenik ministra za državne reforme, tokom Web Summita.

Matijaš je dodao da vlada aktivno podržava portugalsku kandidaturu za AI gigafabriku pred Evropskom komisijom, ujedinjujući domaće i međunarodne tehnološke kompanije kako bi zajednički oblikovale budućnost veštačke inteligencije u Evropi.

Projekti podržani evropskim fondovima

Ako projekat dobije zeleno svetlo iz Brisela, AI gigafabrika biće izgrađena upravo u Sinešu. Ulaganje od oko 4 milijarde evra, koje će biti finansirano kombinacijom javnih i privatnih sredstava.

Inicijativu vodi Banco Português de Fomento, nacionalna razvojna banka Portugala.

Matijaš je istakao da će veštačka inteligencija imati ključnu ulogu kao pokretač ekonomskog rasta. Sa očekivanim uticajem od 2,3 triliona evra do 2030. godine.

„Nacionalna strategija za data centre donosi desetine milijardi evra investicija. Dok će suvereni nacionalni cloud obezbediti nezavisnost, poverenje i sigurnost,“ rekao je on, naglašavajući da Portugal „nudi izuzetno povoljan strateški položaj“.

Portugal – tehnološko čvorište sveta

„Portugal je hipERCENTAR podmorskih kablova koji povezuju svet. Lisabon se nalazi među najpovezanijim transkontinentalnim gradovima na planeti,“ rekao je Matijaš.

„Ova povezanost dodatno je ojačana snažnim i stručnim ekosistemom, koji se gradi kroz partnerstva sa univerzitetima i inovacionim centrima svetske klase,“.

Izvor: Euronews