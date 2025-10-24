Microsoft unosi brojne promene u File Explorer – i dodaje dugo traženu opciju koja iznenađuje korisnike
Microsoft nastavlja da unapređuje File Explorer u najnovijim test verzijama Windowsa 11, donoseći brojne vizuelne i funkcionalne promene, kao i jednu visoko traženu opciju povezanu sa taskbarom.
Novi izgled, bolje performanse i zanimljiv trik za taskbar koji niko nije očekivao
Tamni režim sada dosledan u svim delovima File Explorera
U okviru Dev kanala, Microsoft je najavio da je tamni režim (dark mode) sada primenjen na mnogo više elemenata u File Exploreru nego ranije.
To znači da se sada tamna pozadina prikazuje i u:
- prozorima za kopiranje, premeštanje i brisanje fajlova,
- dijalozima za potvrdu (npr. „da li želite da obrišete ovaj fajl?“),
- upozorenjima o greškama,
- kao i u trakama napretka (progress barovima).
Do sada su ovi elementi ostajali beli čak i kada je tamni režim bio uključen, što je narušavalo konzistentnost izgleda. Ove izmene su ranije već bile „sakrivene“ u testnim verzijama, ali sada su postale deo javne probe.
Brži pristup cloud fajlovima i kontekstnim menijima
U najnovijem Canary buildu, Microsoft navodi da je napravio tehnička poboljšanja koja bi trebalo da ubrzaju:
- otvaranje cloud fajlova iz File Explorera,
- učitavanje kontekstnih menija (onih koji se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša).
Korisnici Windowsa 11 već duže vreme kritikuju spor rad File Explorera, naročito kada se radi o otvaranju velikih fajlova ili pretrpanih foldera. Ova optimizacija bi, prema Microsoftu, trebalo da doprinese primetno bržem i „fluidnijem“ radu.
„Dugo tražena“ novina: pomeranje sistemskih pokazivača
Najviše pažnje izazvala je najava potpuno nove opcije: korisnici sada mogu da pomeraju pokazivače hardverskih kontrola (kao što su jačina zvuka, osvetljenje ekrana, airplane mode i virtuelne radne površine) na različite pozicije na ekranu.
Do sada su se ti pokazivači (tzv. flyout paneli) uvek pojavljivali na dnu, u sredini ekrana, ali sada ih možete premeštati:
- na vrh ekrana,
- u gornji levi ugao,
- ili ih ostaviti na standardnoj poziciji.
Ova opcija možda deluje kao manji detalj, ali korisnici su je često tražili jer omogućava personalizovaniji i praktičniji izgled – posebno na ultrawide monitorima ili kada se koristi više ekrana istovremeno.
Microsoft očigledno ozbiljno radi na tome da File Explorer i taskbar učini funkcionalnijim i prijatnijim za korišćenje. Dok se još uvek čeka veće osveženje interfejsa koje bi rešilo dugogodišnje pritužbe korisnika, ovi manji, ali konkretni koraci pokazuju da Windows 11 polako postaje stabilniji i vizuelno ujednačen operativni sistem.
Izvor: Techradar