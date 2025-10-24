Microsoft unosi brojne promene u File Explorer – i dodaje dugo traženu opciju koja iznenađuje korisnike

Microsoft nastavlja da unapređuje File Explorer u najnovijim test verzijama Windowsa 11, donoseći brojne vizuelne i funkcionalne promene, kao i jednu visoko traženu opciju povezanu sa taskbarom.

Novi izgled, bolje performanse i zanimljiv trik za taskbar koji niko nije očekivao

Tamni režim sada dosledan u svim delovima File Explorera

U okviru Dev kanala, Microsoft je najavio da je tamni režim (dark mode) sada primenjen na mnogo više elemenata u File Exploreru nego ranije.

To znači da se sada tamna pozadina prikazuje i u:

prozorima za kopiranje, premeštanje i brisanje fajlova,

dijalozima za potvrdu (npr. „da li želite da obrišete ovaj fajl?“),

upozorenjima o greškama,

kao i u trakama napretka (progress barovima).

Do sada su ovi elementi ostajali beli čak i kada je tamni režim bio uključen, što je narušavalo konzistentnost izgleda. Ove izmene su ranije već bile „sakrivene“ u testnim verzijama, ali sada su postale deo javne probe.

Brži pristup cloud fajlovima i kontekstnim menijima

U najnovijem Canary buildu, Microsoft navodi da je napravio tehnička poboljšanja koja bi trebalo da ubrzaju:

otvaranje cloud fajlova iz File Explorera,

učitavanje kontekstnih menija (onih koji se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša).

Korisnici Windowsa 11 već duže vreme kritikuju spor rad File Explorera, naročito kada se radi o otvaranju velikih fajlova ili pretrpanih foldera. Ova optimizacija bi, prema Microsoftu, trebalo da doprinese primetno bržem i „fluidnijem“ radu.

„Dugo tražena“ novina: pomeranje sistemskih pokazivača

Najviše pažnje izazvala je najava potpuno nove opcije: korisnici sada mogu da pomeraju pokazivače hardverskih kontrola (kao što su jačina zvuka, osvetljenje ekrana, airplane mode i virtuelne radne površine) na različite pozicije na ekranu.

Do sada su se ti pokazivači (tzv. flyout paneli) uvek pojavljivali na dnu, u sredini ekrana, ali sada ih možete premeštati:

na vrh ekrana,

u gornji levi ugao,

ili ih ostaviti na standardnoj poziciji.

Ova opcija možda deluje kao manji detalj, ali korisnici su je često tražili jer omogućava personalizovaniji i praktičniji izgled – posebno na ultrawide monitorima ili kada se koristi više ekrana istovremeno.

Microsoft očigledno ozbiljno radi na tome da File Explorer i taskbar učini funkcionalnijim i prijatnijim za korišćenje. Dok se još uvek čeka veće osveženje interfejsa koje bi rešilo dugogodišnje pritužbe korisnika, ovi manji, ali konkretni koraci pokazuju da Windows 11 polako postaje stabilniji i vizuelno ujednačen operativni sistem.

Izvor: Techradar