Microsoft usredsređen na poboljšanje rada na daljinu

Sledeće veliko ažuriranje za Windows 10, verzija 21H1, stiže u prvoj polovini 2021. godine.

Microsoft je u četvrtak počeo da testira ovo ažuriranje 21H1 beta testerima

Promene koje donosi fokusirane su na poboljšanje rada na daljinu. Microsoft tradicionalno isporučuje dve glavne ispravke operativnog sistema Windows godišnje, pri čemu većina većih funkcija stiže na proleće, a manje na jesen. Iako su IT administratori navikli na ovaj pristup, čini se da Microsoft preokreće ovaj ritam za 2021. godinu. Poboljšanja će obuhvatiti Windows Hello multicamera support, poboljšanja performansi programa Windows Defender Application Guard, uključujući optimizaciju vremena scenarija otvaranja dokumenata i Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) koji ažurira poboljšanje performansi kako bi podržao remote radni scenario.

Promene na Windows kameri znače da ćete uskoro moći da priključite spoljnu Windows Hello kameru i iskoristite prednosti detekcije lica na laptop računaru koji već ima ugrađenu Windows Hello kameru. Trenutno Windows ne podržava ovaj scenario dobro, a to znači da kamere poput Logitechovog Brio ne rade ispravno sa uređajima poput Microsoftovog Surface asortimana koji takođe imaju Windows Hello kamere. Druga Microsoftova poboljšanja za ovu verziju 21H1 su jasno dizajnirana za IT administratore kako bi poboljšali podršku za rad na daljinu. To uključuje poboljšanje vremena otvaranja dokumenata za ugrađeni Microsoftov antivirusni softver i poboljšanja performansi na upravljačkoj i konfiguracionoj strani Windows-a.

Ovo ažuriranje za 21H1 će se takođe instalirati vrlo brzo, slično mesečnim kumulativnim ispravkama za Windows. Microsoft je danas počeo da testira ovo ažuriranje 21H1 beta testerima i planira da ga učini dostupnim svim korisnicima Windows 10 „kasnije u prvoj polovini ove kalendarske godine“.

Takođe se očekuje da će Microsoft isporučiti veće ažuriranje operativnog sistema Windows 10 kasnije 2021. Kompanija planira „opsežno vizuelno podmlađivanje sistema Windows“ pod kodnim imenom Sun Valley. Microsoft planira da detaljno predstavi svoje sledeće velike promene u sistemu Windows na posebnom događaju u narednim mesecima.

