Microsoft uvodi kloniranje glasa i trenutni prevod na 9 jezika pomoću veštačke inteligencije

Na konferenciji Microsoft Ignite 2024, tehnološki gigant je predstavio Interpreter u Teams aplikaciji, revolucionarni alat koji obećava da će redefinisati višejezičnu komunikaciju.

Microsoft Interpreter predstavlja značajan korak napred u AI komunikaciji

Počevši od 2025. godine, korisnici Microsoft Teams-a moći će da koriste AI kloniranje glasa kako bi replicirali sopstveni glas dok govore na do devet jezika, pružajući ličniji doživljaj prevoda u realnom vremenu tokom sastanaka.

Kako će raditi Microsoft Interpreter?

Alat Interpreter nudi prevod govora u realnom vremenu, omogućavajući korisnicima da zvuče kao oni sami dok komuniciraju na engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, japanskom, korejskom, portugalskom, mandarinskom i španskom jeziku. Prema Microsoftu, alat verno prenosi poruku korisnika bez dodavanja neželjenih emocija ili interpretacija.

„Zamislite da zvučite baš kao vi, ali na drugom jeziku“, rekao je Džared Spataro, direktor marketinga u Microsoftu. Kompanija naglašava da se podaci kloniranog glasa ne čuvaju niti dele. Simulacija glasa može se aktivirati samo uz saglasnost korisnika putem obaveštenja u sastanku ili podešavanja u Teams aplikaciji.

Mogućnosti i ograničenja

Funkcije kao što su trenutni prevod, personalizovana simulacija glasa i dizajn zasnovan na privatnosti čine da Microsoft Interpreter obećava uštede u vremenu i trudu. Konkurenti poput Meta i ElevenLabs takođe inoviraju u oblasti višejezične govorne tehnologije.

Međutim, AI prevodi i dalje imaju izazove. Često im je teško da precizno prenesu kulturne nijanse, kolokvijalizme i metafore kao što to mogu ljudski prevodioci. Ipak, za kompanije koje žele da smanje troškove, ovo može biti privlačna opcija, s obzirom na to da se očekuje da tržište obrade prirodnog jezika dostigne 35,1 milijardu dolara do 2026. godine.

Bezbednosni i etički izazovi

Uprkos velikom potencijalu, softver za kloniranje glasa, poput Microsoft Interpreter-a, izaziva zabrinutost zbog mogućih zloupotreba. Tehnologija deepfake već je uzrokovala značajne gubitke, poput 25 miliona dolara prebačenih na račune sajber-kriminalaca nakon lažnog Microsoft Teams sastanka ranije ove godine.

Microsoft uverava korisnike da će postojati mere zaštite, poput aktivacije na osnovu saglasnosti i alata dizajniranih za vernu reprodukciju govora. Ipak, zabrinutosti zbog mogućih zloupotreba od strane loših aktera i dalje postoje.

Microsoft Interpreter u kratkim crtama

Iako je još u ranoj fazi, Microsoft Interpreter predstavlja značajan korak napred u AI komunikaciji. Kombinovanjem kloniranja glasa i trenutnog prevoda, alat ima potencijal da učini saradnju na različitim jezicima prirodnijom i zanimljivijom. Kako Microsoft planira da predstavi ovaj alat početkom 2025. godine, pažnja će biti usmerena na to kako će balansirati inovacije sa sigurnošću, osiguravajući bezbedno i praktično rešenje za korisnike Teams aplikacije širom sveta.

