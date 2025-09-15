Microsoft uvodi sopstveni bezbednosni čip protiv „pandemije“ sajber kriminala

Microsoft je predstavio svoj bezbednosni čip koji je ugrađen u sve Azure servere, sa ciljem da zaštiti korisnike od sajber kriminala čija se globalna šteta procenjuje na više od 10 biliona dolara godišnje.

Sajber kriminal treća najveća „ekonomija“ sveta – vredna 10,2 biliona dolara

Čip nazvan Azure Integrated HSM, prvi put najavljen krajem 2024, predstavljen je u okviru šire bezbednosne arhitekture na konferenciji Hot Chips 2025. Prema podacima koje je kompanija iznela, sajber kriminal danas predstavlja ekonomski trošak veći od nemačke i japanske privrede, odmah iza SAD i Kine.

Microsoft naglašava da razmere pretnje zahtevaju promene u arhitekturi i načinu rada. Azure infrastruktura već obuhvata više od 70 regiona, 400 data centara, 275.000 milja optičke mreže i 190 mrežnih tačaka, uz 34.000 inženjera posvećenih bezbednosti.

Uvođenjem sopstvenog čipa kompanija prelazi sa centralizovanog modela hardverske zaštite na lokalni – gde svaki server dobija svoj bezbednosni modul. Time se smanjuje latencija i omogućava da funkcije poput enkripcije i detekcije upada budu obrađene direktno na serveru.

Pored toga, Microsoft je predstavio arhitekturu “Secure by Design”, deo inicijative Secure Future. Ona uključuje dodatne mehanizme zaštite poput Azure Boost, Datacenter Secure Control Module i naprednih tehnologija za poverljivo računanje u okruženjima sa više korisnika.

Kompanija takođe sarađuje sa AMD-om, Google-om i Nvidijom na Caliptra 2.0 projektu, koji sigurnost ugrađuje direktno u silicijum i uvodi postkvantnu kriptografiju kroz projekat Adams Bridge.

Izvor: Techradar