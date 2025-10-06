Microsoft uvodi „vibe working“ kroz nove AI alate u Office aplikacijama

Microsoft, nakon koncepta „vibe coding“, sada pokušava da uvede i novi način rada pod nazivom „vibe working“. Ideja je da se kroz integraciju AI agenata unutar Office aplikacija radni procesi oslanjaju na saradnju između čoveka i veštačke inteligencije.

Office Agent i Agent Mode

Kroz Office Agent u aplikacijama poput Worda, Excela i uskoro PowerPointa, korisnici mogu započeti dokument jednim promptom i zatim iterativno sarađivati sa Copilot-om kako bi ga razvili do finalne verzije. Microsoft ovaj pristup naziva „novim obrascem rada za ljudsko-agentsku kolaboraciju“.

Agent Mode u Excelu i Wordu omogućava različite funkcije:

U Excelu AI može analizirati podatke, izrađivati formule i obavljati kompleksne zadatke. Microsoft tvrdi da će alat koji „govori Excel“ omogućiti široj publici da koristi pun potencijal aplikacije. U internom testiranju (SpreadsheetBench) Copilot Agent Mode je postigao tačnost od 57,2% , dok su ljudi imali rezultat od 71,3%.

AI može analizirati podatke, izrađivati formule i obavljati kompleksne zadatke. Microsoft tvrdi da će alat koji „govori Excel“ omogućiti široj publici da koristi pun potencijal aplikacije. U internom testiranju (SpreadsheetBench) Copilot Agent Mode je postigao tačnost od , dok su ljudi imali rezultat od 71,3%. U Wordu, Agent Mode može rezimirati, uređivati i generisati čitave nacrte tekstova, mada precizni podaci o tačnosti još nisu objavljeni.

Pored toga, Office Agent u Copilot chatu koristi modele kompanije Anthropic i može kreirati PowerPoint prezentacije i Word dokumente kroz „chat-first“ pristup.

Dostupnost i ograničenja

Agent Mode za Word i Excel, kao i Office Agent, dostupan je od danas kroz Frontier program. Za sada funkcioniše isključivo u web verzijama ovih aplikacija, dok je podrška za desktop izdanja u pripremi. PowerPoint integracija je najavljena kao sledeći korak.

Kritike i pitanja

Iako Microsoft promoviše ovaj pristup kao novu paradigmu rada, ostaju otvorena pitanja o kvalitetu i pouzdanosti rezultata, kao i o dugoročnom uticaju na veštine korisnika. Brojevi pokazuju da AI agenti još uvek ne dostižu nivo ljudske tačnosti, posebno u Excel zadacima, ali kompanija veruje da će daljim unapređenjima Agent Mode postati ključan deo svakodnevnih poslovnih procesa.

