Microsoft Windows AI Lab je za testiranje

Microsoft počinje da testira eksperimentalne funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji putem novog programa Windows AI Labs. Neki Windows testeri su prošle nedelje primetili reference na program Windows AI Labs u pretprodajnim ažuriranjima za Microsoft Paint, a Microsoft je sada potvrdio za The Verge da je program dizajniran da obezbedi rani pristup novim AI funkcijama u Windows-u.

„Windows AI Lab je pilot program za ubrzanje za validaciju novih ideja za AI funkcije u Windows-u“, kaže Mike Harsh, partner direktor za upravljanje proizvodima u Microsoftu, u izjavi za The Verge. „Program se fokusira na brze povratne informacije kupaca o upotrebljivosti funkcija, interesovanju kupaca i uklapanju u tržište.“

Iako se zahtev za pristup funkcijama Windows AI Labs pojavio u nekim verzijama Paint-a, još uvek nije jasno koje Paint funkcije Microsoft planira da testira u početku. Microsoft je nedavno dodao funkcije slične Photoshop-u u Paint, uključujući transparentnost, slojeve, pa čak i paint datoteke projekata. Ne bi me iznenadilo da vidim AI alate unutar Paint-a koji su slični nekim radovima koje Adobe radi u Photoshop-u.

Microsoft je takođe ažurirao razne Windows aplikacije sa funkcijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, uključujući besplatne veštačke inteligencije za Notepad, mogućnosti generisanja slika u Paint-u i veštačke inteligencije u File Explorer-u.

Izvor: TheVerge