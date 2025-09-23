Microsoftova app za Xbox PC dodaje Steam igre

Microsoft objavljuje novu agregiranu biblioteku igara unutar svoje Xbox PC aplikacije na Windows-u. Ažurirana aplikacija će sada prikazivati igre sa Steam-a, Battle.net-a i drugih PC prodavnica — što je čini pokretačem igara koje ste instalirali na računaru.

Microsoft je testirao ovu agregiranu biblioteku poslednjih meseci sa Xbox Insiders-om, ali je sada dostupna svim korisnicima Xbox PC aplikacije. Prvenstveno je dizajnirana za novo Xbox iskustvo preko celog ekrana koje će biti dostupno na Xbox Ally uređajima, ali je takođe deo Microsoftovih napora da Xbox aplikaciju na Windows-u učini domom PC igara.

„Kada instalirate igru iz podržane PC prodavnice, ona se automatski pojavljuje u „Mojoj biblioteci“ u Xbox PC aplikaciji, kao i na listi „Najnovijih“ naslova u bočnoj traci, tako da možete da se vratite na svoje omiljene igre samo jednim klikom“, objašnjava Jason Beaumont, potpredsednik za iskustva u Xbox-u.

Uz integraciju biblioteke, Microsoft takođe uvodi novi odeljak „Moje aplikacije“ u Xbox PC aplikaciji koji omogućava PC igračima da brzo instaliraju i pokreću aplikacije trećih strana poput pregledača, uslužnih programa za igre i konkurentskih prodavnica. Ova nova funkcija je takođe prvenstveno dizajnirana za ručne uređaje, kako bi pomogla ljudima da preuzimaju i pokreću igre iz više prodavnica.

Kasnije ovog meseca, Microsoft će takođe dodati igre koje se mogu igrati u oblaku i istoriju igara u Xbox aplikaciju koja sinhronizuje vašu listu nedavnih igara na Xbox konzolama, računaru ili ručnom uređaju. Microsoft je već počeo da uvodi ovo na Xbox konzolama prošlog meseca. „Kada ova funkcija bude objavljena, potražite listu „Vrati se“ na početnom ekranu vaše konzole, računara ili ručnog uređaja da biste pronašli svoju nedavnu istoriju igranja i nastavili tamo gde ste stali“, kaže Beaumont.

Izvor: TheVerge