Mikro data centar

Prelazak u cloud više nije pitanje izbora, već neminovnost. Shodno delatnosti koju firma obavlja, neki i dalje ne mogu, ne žele ili ne smeju da pređu u „oblak“. Za njih je rešenje mali data centar.

Ako pričamo o novoj generaciji usluga, Edge‑u ili specifičnim potrebama, na hardversku IT scenu došli su i mikro data centri. Njihova specifičnost ogleda se u tome da su pristupačni i dostupni kao off the shelf proizvodi čiji je sastavni deo i jedinica za hlađenje (izmenjivač). Iz Canovate‑a dolazi sjajno rešenje: orman sa aluminijumskim ramom nosivosti 2000 kg i izmenjivač sa spoljnom inverterskom jedinicom.

U raznim konfiguracijama

Dostupni su za kapacitete hlađenja od 3‑14 kW (s obzirom na prosečnu disipaciju u Srbiji – više nego dovoljno) uz maksimalnu uštedu vremena za instalaciju (nema građevinsko‑zanatskih i mašinskih) radova. Sve se svodi na vreme potrebno za instalaciju kućnog klima uređaja! Halo?! Revolucija u gradnji data centara! Konačno su ovi sistemi postali „bele“ umesto „crnih“ kutija i više nema filozofije oko instalacije. Nije vam čak potreban ni dupli pod, hermetički su zatvoreni (sistem zatvoren petlje cirkulacije vazduha front‑to‑rear). Nivo buke je oko 94 decibela – što je na nivou prosečne „kancelarijske“ buke. Kondenzat se skuplja u posebnoj posudi, a odvodi se kao kod kućnog klima uređaja.

Modularnost sistema se ogleda u tome što ih možete nastavljati redno, jedan do drugog, deliti jedan izmenjivač na dva ormana, ma kako vam volja. Redundantnost je obezbeđena u svakom slučaju.

Sve što ste oduvek želeli za svoj lični IT, sada je dostupno u sledećim dimenzijama:

47U; 800×1200 mm

i 800×1000 mm

i 800×1000 mm 42U; 800×1200 mm

i 800×1000 mm

i 800×1000 mm 36U; 800×1200 mm

i 800×1000 mm

Zaboravite građevinske i „gipsarske“, mašinske radove, projekte, dozvole, saglasnosti, statičke proračune, velike „čilere“ i sve ostalo od čega vas na kraju boli glava u projektu. CANOVATE CanBreeze je data centar na dohvat ruke.

Uz Panduit Quick‑Net fabrički konektovana rešenja za bakarni i optički SKS, APC uređaje za besprekidno napajanje, Bachmann razvod napajanja unutar ormana, te stručnu i tehničku pomoć Sion Net‑a, dobijate one stop shop solution.

sionnet.rs

Miodrag Kovanović

(Objavljeno u PC#244)

Podelite s prijateljima

Tweet