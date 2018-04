Milion i po evra za podršku tehnološkim aplikacijama

Mreža habova za digitalnu inovaciju DIATOMIC odvojila je 1.5 miliona evra za podršku inovativnim tehnološkim aplikacijama u zdravstvu, prehrambenoj industriji, poljoprivredi i industrijskoj proizvodnji.

Ciljna grupa su mala i srednja preduzeća i tehnološko-istraživački centri, a poziv za učešće namenjen je malim timovima (2-3 partnera) iz zemalja članica EU, kao i zemalja pridruženih Horizont 2020 programu. DIATOMIC u fokus stavlja rešenja sa visokim komercijalnim potencijalom, i to u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema, a naročito je usmeren na razvoj novih proizvoda, procesa i usluga u tri ključna sektora: zdravstvo, prehrambena industrija i industrijska proizvodnja. Osim tehničke podrške u vezi sa dizajniranjem, razvojem i testiranjem tržišnih proizvoda i usluga, kao i biznis mentorstva, DIATOMIC putem svoje mreže habova dodeljuje i finansijsku podršku do 200.000 evra.

Nakon evaluacije i selekcije, timovi ulaze u program koji se sastoji iz tri dela: planiranje procesa razvoja proizvoda (Design), razvoj i testiranje integrisanih rešenja (Develop) i održivi rast i aktivni pristup investicijama (Market). Predviđeno trajanje ovog programa je od 9 do 15 meseci. Poziv je otvoren do 15. juna 2018. godine, a do kraja godine očekuje se još jedan pozivni ciklus. Potencijalnim aplikantima na raspolaganju je DIATOMIC platforma, koja im pruža mogućnost da ponude odnosno potraže adekvatnu tehničku infrastrukturu, kao i mentorsku podršku, kao i da se povežu sa komplementarnim partnerima radi formiranja timova.

