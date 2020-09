Milion studenata naučilo Linux

Besplatni uvod u Linux, kurs Linux Fondation, upravo je prešao milion upisanih.

Besplatni kurs Linux Foundation

Pre šest godina, Linux Foundation pokrenuo je svoj prvi besplatni internet kurs: Uvod u Linux. Do danas, kurs Uvod u Linux na platformi edX Massive Open Online Courses (MOOC), je imao više od milion upisanih. Nedavna baza podataka studije posla o tehnologiji Dice otkrila je da su plate inženjera i sistem administratora Linux-a u proseku više nego njihovim konkurentima.

Slična studija kompanije Burning Glass, koja prati milione oglasa za posao iz celog SAD-a, takođe pokazuje da kompanije žele osoblje koje Linux poznaje bolje od bilo kog drugog operativnog sistema. Ako želite posao tehničke podrške do kraja života, naučite Windows. Ako želite tehnološku karijeru, naučite Linux. Ovaj kurs, zajedno sa osnovnim sertifikatom za Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA), može biti dobar početak. Nije potrebno prethodno znanje ili iskustvo, a pri tom je i – besplatno!

Uvod u Linux pomogao je mnogim pojedincima da započnu svoju IT karijeru, a administriranje sistema je odličan put za to. Sa porastom DevOps-a i clouda, koji su gotovo u potpunosti orijentisani na Linux, ovo ima savršenog smisla. Izvršni direktor Linux fondacije Jim Zemlin slaže se: “Uvođenje preko milion pojedinaca u Linux je ogromna prekretnica. Jedan od naših primarnih ciljeva je uvesti više talenata u zajednicu otvorenog koda i ponuditi besplatnu, visokokvalitetnu obuku koja je dostupna svima koji to žele. Radujemo se što ćemo obučiti i sledećih milion! ”

Anant Agarval, osnivač i izvršni direktor edX-a, izjavio je da je Uvod u Linux jedan od 10 najpopularnijih kurseva svih vremena. Uvod u Linux ostaje otvoren za nove upise. Ne morate platiti kurs, a verifikovani sertifikati o završenom kursu dostupni su za 99 dolara. Linux Foundation nudi dvadesetak besplatnih kurseva obuke o projektima otvorenog koda, uključujući Linux, Kubernetes, Hyperledger i druge, u partnerstvu sa edX.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet