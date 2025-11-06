Milioni Android korisnika pogođeni novim talasom špijunskih aplikacija

Više od 40 miliona Android aplikacija u Google Play prodavnici je bilo zaraženo malverom između juna 2024. i maja 2025. godine, pokazuje izveštaj kompanije Zscaler.

U istom periodu zabeležen je rast mobilnog malvera od 67 odsto, dok su špijunski softver i bankarski trojanci ostali najveća pretnja. Napadi su se, prema izveštaju, sve više oslanjali na društveni inženjering – fišing, smišing, zamenu SIM kartica i prevare sa mobilnim plaćanjima – zbog jačanja bezbednosnih standarda i masovnog korišćenja mobilnih novčanika.

Zscaler je identifikovao 239 zlonamernih aplikacija (u odnosu na 200 prošle godine) sa ukupno 42 miliona preuzimanja, a adver je prvi put preuzeo primat, čineći 69 odsto svih pretnji. Malver Joker, ranije najrasprostranjeniji, pao je na drugo mesto sa 23 odsto.

Broj špijunskih programa porastao je za 220 odsto, a porodice SpyNote, SpyLoan i BadBazaar koriste se za nadzor i krađu identiteta. Najviše napada zabeleženo je u Indiji, SAD i Kanadi, dok su Italija i Izrael registrovali skok od 800 odsto do 4000 odsto na godišnjem nivou.

Tri najopasnija malvera, prema izveštaju, su: Anatsa – bankarski trojanac sposoban da krade podatke iz 831 finansijske institucije i kripto-platforme, Android Void (Vo1d) – backdoor koji je zarazio najmanje 1,6 miliona Android TV uređaja, Xnotice – novi RAT trojanac koji se širi lažnim aplikacijama za zapošljavanje u naftnoj industriji.

Kompanija savetuje korisnike da redovno ažuriraju uređaje, instaliraju aplikacije samo od proverenih izdavača, ograniče dozvole i pokreću Play Protect skeniranja. Zscaler upozorava i na rast napada na IoT uređaje, posebno rutere, i preporučuje primenu zero-trust modela i praćenje anomalija na mrežama.