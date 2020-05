Minecraft je i dalje neverovatno popularna igra

Iako uskoro puni 11. rođendan, Minecraft nikako nije među slabije igranim igrama ovih dana. Naprotiv, popularnost ove igre je bila konstantna tokom godina, a tako je i u 2020. godini. Mojang Studios ove godine nema razloga za brigu, popularnost igre raste neometano.

126 miliona igrača na mesečnom nivou

Zvanično, Minecraft je prodat u više od 200 miliona primeraka, dok je aktivno igra oko 126 miliona igrača na mesečnom nivou. Microsoft je ove podatke rešio da objavi baša kada Mojang Studios slavi svoj 11. rođendan od kako je lansirao ovu igru. Takođe, uočeno je veliko povećanje broja igrača tokom pandemije Korona virusa. Prošlog meseca zabeležen je rast novih igrača za oko 25% i skok od 40% u sesijama za više igrača.

Kada su 2016. godine dostigli 100 miliona prodatih kopija, niko se nije nadao da će tako brzo doći do duplo veće prodaje. Microsoft je 2014. godine kupio Mojang Studios, autora ove igre, a sa njim zajedno i igru Minecraft. Za to su morali da izdvoje oko 2,5 milijardi dolara, a do tada je bila prodata u 50 miliona primeraka. Koliko je ovo pametan potez Microsofta, svedoči podatak da popularnost igre i dalje raste, kao i broj aktivnih igrača koji iznova igraju ovu igru. Igra je toliko popularna da je među najtraženijim pojmovima na YouTubeu već duže vreme, gde igrači dele savete o tome kako igrati Minecraft.

