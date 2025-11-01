Minecraft uvodi flotne zamene i nove neprijatelje u nadolazećem „Mounts of Mayhem“ ažuriranju

Ekipa iz Mojang Studios objavila je prve detalje o četvrtom „Drops“ paketu za Minecraft u 2025. godini, nazvanom „Mounts of Mayhem“. Glavna novina: konji i drugi džipovi konačno mogu da plivaju, što je ogromna promena za sve koji su do sada morali da ih ostavljaju na obali ili šetaju pored jezera kako bi nastavili avanturu.

Šta donosi „Mounts of Mayhem“

Pored mogućnosti plivanja za jahaće životinje, Mojang uvodi i čitavu paletu novih mobova – većina ih se pojavljuje u pustinjskoj klimi:

Parched – skelet-varijanta koja ne gori na suncu i naoružana je lukom.

Spear‑wielding Husks – zombiji sa sulicama koji takođe preživljavaju na dnevnom svetlu.

Camel Husk – jahaći kamilasti duh koji ima dva sedišta i nudi izazov kod razbijanja kombinacije.

Najviše pažnje privlači opcija plivanja konja i ostalih jahaćih životinja – igrači više neće morati da ih ostavljaju na obali ili pešače pored voda, već će moći da nastave avanturu i preko jezera. Ova promena značajno širi mogućnosti istraživanja, posebno u vodeno-okruženim biomima.

Kada dolazi i šta treba znati

Iako datum zvaničnog izdanja još nije objavljen, očekuje se da ažuriranje „Mounts of Mayhem“ stigne pre kraja godine. Trenutno je deo Java Edition Snapshot testiranja, a Bedrock beta i preview verzije stižu ubrzo.



Igrači koji žele da rano probaju nove funkcije mogu da aktiviraju Snapshot (u Java verziji Minecrafta) ili prate beta kanal na Bedrocku, ali uz napomenu da se detalji mogu promeniti tokom razvoja.

Izvor: Pcgamer