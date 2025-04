Ministarstvo pravde preti Vikipediji

Privremeni tužilac Vašingtona, Ed Martin, napisao je pismo Fondaciji Wikimedia — organizaciji koja stoji iza Wikipedia — koje dovodi u pitanje njen status neprofitne organizacije. U pismu, koje je dobila lista The Free Press, Martin tvrdi da je otkrio da se Wikipedia „uključuje u niz aktivnosti koje bi mogle da krše njene obaveze“ prema američkom zakonu o organizacijama oslobođenim poreza.

Prema zakonu (član 501(c)(3) Naslova 26), organizacije oslobođene poreza moraju da posluju „isključivo u verske, dobrotvorne, naučne, svrhe testiranja javne bezbednosti, književne ili obrazovne svrhe“. Martin tvrdi da Wikipedia „dozvoljava stranim akterima da manipulišu informacijama i šire propagandu“, uključujući „prepisivanje“ istorijskih događaja i kroz „druga pitanja koja impliciraju nacionalnu bezbednost i interese Sjedinjenih Država“.

Martin je poznat po slabo opravdanim pravnim pretnjama medijskim organizacijama. Poslednjih dana, Martin je poslao pisma časopisima New England Journal of Medicine, CHEST Journal i Obstetrics and Gynecology, optužujući ih da su „partijski pristrasni u raznim naučnim debatama“.

Martin traži od Fondacije Wikimedia da odgovori na nekoliko pitanja, kao što je šta radi da „zaštiti“ javnost od propagande, kao i napore da se isključe „strani uticajni operativci iz pravljenja ciljanih izmena“ o temama koje bi „preoblikovale ili prepisale istoriju“. On daje Fondaciji rok do 15. maja da odgovori.

„Sadržaj Wikipedia regulisan je trima osnovnim politikama sadržaja: neutralno gledište, proverljivost i bez originalnih istraživanja, koje postoje da bi se osiguralo da su informacije predstavljene što tačnije, pravednije i neutralnije“, rekao je Jacob Rogers, pomoćnik glavnog savetnika Fondacije Wikimedia, u izjavi poslatoj imejlom za The Verge. „Čitav proces moderiranja sadržaja nadgleda skoro 260.000 volontera i otvoren je i transparentan svima, zbog čega pozdravljamo prilike da objasnimo kako Wikipedia funkcioniše i to ćemo učiniti na odgovarajućem forumu.“

Martinovo pismo odražava širi trend desnice koja cilja Wikipedia. Prošle godine, Ilon Mask je rekao pristalicama da „prestanu da doniraju Wikipedia“, pre nego što je kasnije nazvao sajt „produžetak propagande nasleđenih medija“. U januaru, izveštaj Forward.com-a je otkrio da je Fondacija Heritage, desničarski tink-tenk koji stoji iza Projekta 2025, kreirala prezentaciju sa nizom slajdova usmerenih na „ciljanje“ urednika Wikipedia.

Fondacija Wikimedia je od tada kreirala alate za zaštitu identiteta urednika, a izvršna direktorka Maryana Iskander je rekla zajednici da „vidi povećanje pretnji, kako regulativnih, tako i sudskih sporova širom sveta“, kako je izvestio 404 Media.

