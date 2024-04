Ministarstvo rudarstva i energetike najavilo zeleni projekat sigurnih kuća u saradnji sa kompanijom Huawei

„Plan Vlade Republike Srbije je da do kraja ove decenije proizvodi do 45 odsto električne energije iz obnovljivih izvora, kao i da emisija gasova sa efektom staklene bašte bude 40 odsto manja u odnosu na prethodne decenije i da se značajno unapredi energetska efikasnost. Ključni alat do ovog cilja predstavlja dobar zakonodavni okvir i investicije, kako javnog tako i privatnog sektora“, istakao je Rade Mrdak, savetnik ministra za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije na događaju HUAWEI DIGITAL & GREEN ADRIATIC PARTNER SUMMIT DAY 2024, posvećenom „zelenoj“ tehnologiji i digitalnoj transformaciji. Ovom prilikom, najavljen je i zeleni projekat sigurnih kuća u Srbiji koji Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa kompanijom Huawei.

Na događaju su ekskluzivno predstavljena najnovija rešenja kompanije Huawei iz oblasti obnovljivih izvora energije, koja će se uskoro naći na tržištu Srbije.

Generalni direktor kompanije Huawei Technologies u Srbiji, Zhang Qiming istakao je da Huawei u Srbiji kroz različite inicijative i partnerstva doprinosi digitalnoj transformaciji zemlje, ali i uključivanju svakog pojedinca i celog društva u moderne digitalne trendove.

„Za nas je današnji dan veoma važan, zato što imamo priliku da u narednom periodu svoju ekspertizu i bogato međunarodno iskustvo proširimo i na energetski sektor i druge industrije. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da najavim početak poslovanja Huawei Digital Power ogranka u Srbiji koji će omogućiti upotrebu digitalne tehnologije za razvoj čistih izvora energije i digitalizaciju energetskog sektora, kako bi svima omogućio zeleniju i zdraviju budućnost. Uveren sam da će naš Digital Power tim svojom ekspertizom i internacionalnim iskustvom osnažiti i ubrzati energetsku tranziciju Srbije i regiona i da će Huawei tehnološka rešenja doprineti smanjenju emisije štetnih gasova“, istakao je Qiming.

Najavljen važan projekat sigurnih kuća u saradnji sa Ministarstvom energetike i rudarstva

Rade Mrdak, savetnik ministra za obnovljive izvore energije u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije najavio je zeleni projekat sigurnih kuća u Srbiji koji Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa kompanijom Huawei.

„Privreda nije posmatrač, već aktivni učesnik procesa energetske tranzicije koja unapređenjem svog poslovanja u pravcu veće održivosti doprinosi ostvarivanju strateških ciljeva u vezi sa dekarbonizacijom i smanjenjem emisija štetnih gasova. Posebno važnu ulogu privreda ima u iniciranju i uvođenju tehnoloških inovacija koje omogućavaju efikasnu i održivu energetsku tranziciju. Veoma cenimo napore kompanija da svoje znanje stave u službu zajednice i pruže podršku najranjivijim članovima našeg društva, a jedan od projekata je i projekat sigurnih kuća u Srbiji koji je pokrenula kompanija Huawei“, istakao je Mrdak.

Na događaju je održana i panel diskusija pod nazivom “Primena obnovljivih izvora energije – izazovi i mogućnosti” na kojoj su predstavljeni ključni aspekti obnovljivih izvora energije i njihova uloga u stvaranju održive i ekološki osvešćene budućnosti naše zemlje.

Panel je okupio predstavnike različitih sektora industrije, među kojima su bili Robert Sabo, direktor za pametna rešenja za PV sisteme, Huawei Technologies iz Mađarske, Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora, Miloš Colić, direktor New Energy Solutions kompanije i predsednik Upravnog odbora Obnovljivi izvori energije Srbija i Milorad Stojanović, direktor Cloud sektora Data cloud technology kompanije i doskorašnji pomoćnik direktora Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu.

Podelite s prijateljima

Tweet